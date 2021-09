Joel Embiid annonce un changement de jeu majeur pour la nouvelle saison

Le monde du basket est partagé entre ceux qui considèrent qu’un pivot comme Joël embiid il doit vivre dans la peinture et ceux qui croient qu’il doit ouvrir le terrain et tirer à 3 points avec récurrence. Le Camerounais a pris une décision drastique pour la saison NBA 2021/2022 qui affectera grandement le match des Philadelphia 76ers. “Je pense que cette année cela aiderait beaucoup l’équipe qui a lancé plus du périmètre, c’est donc ce que je vais faire”, a-t-il déclaré dans des propos recueillis par nbamaniacs, prédisant des changements tactiques dans le basket-ball des élèves de Doc Rivers. Il est curieux que ce but vienne déjà sans Simmons, puisqu’une telle démarche aurait profité à l’Australien.