Joel Embiid claque Ben Simmons contre les 76ers de Philadelphie

Un point a été atteint où la réconciliation n’est pas possible. Ben Simmons a franchi toutes les limites du décorum et du respect de la franchise de 76ers de Philadelphie Et la goutte d’eau a été de rejeter la prédisposition des poids lourds des vestiaires à se rendre à Los Angeles et à le rencontrer. Se tenir debout avec ses coéquipiers a déjà été trop et l’équipe ne va pas se mordre la langue lorsqu’il s’agit d’évaluer ce qui se passe. Cela a été démontré par les paroles de Joël embiid collecté par ESPN, dans lequel il charge impitoyablement l’Australien, un homme à qui son destin semblait lié et qui depuis des années ont formé un couple appelé à gagner le ring.

“La situation est très décevante et je dirais irrespectueuse de sa part. Nous avons toujours essayé de nous adapter à son jeu, même après avoir commis des erreurs. Je pense que laisser Butler s’échapper et signer Horford a été un énorme échec et cette décision a été prise pour donner avec le ballon à Ben. Pour cette raison, je pense qu’il nous manque tous de respect avec son attitude », a argué le Camerounais, conscient que la grande opportunité de l’équipe a disparu avec ce triple corner de Léonard qui a touché le ring plusieurs fois avant d’entrer . Butler, Embiid, Simmons et Harris ont formé une équipe presque indestructible et après cette élimination, tout s’est effondré et la progression de l’Australien a calé.

Embiid pense toujours qu’ils sont meilleurs avec Simmons

Encore et encore Joël embiid il croit que 76ers de Philadelphie serait encore une meilleure équipe cette saison avec Ben Simmons que sans lui. “Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, bien travailler et être préparés à tout ce qui peut arriver, mais évidemment je pense que nous serions mieux avec lui. Je pense toujours que nous pourrions le convaincre de jouer avec nous”, a déclaré le centre, étonnamment optimiste et modéré à lors de l’évaluation du feuilleton dans lequel se trouve la franchise à cause d’un Simmons dont le basket-ball et le cache d’attitude continuent de baisser de manière alarmante. Il faudra être attentif à quelle résonance ont ces propos de la star de l’équipe.