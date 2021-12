Joel Embiid considère Kevin Durant comme le seul joueur NBA de son niveau

Le combat d’ego en NBA est à l’ordre du jour et il semble impératif de se sentir le meilleur pour le devenir. Joël embiid Il s’aime beaucoup et s’est construit une image de star puissante non seulement basée sur son jeu, mais aussi sur sa personnalité. Intimidant, mais respectueux de ceux qu’il considère comme ses égaux, le Camerounais a eu de sérieuses frictions avec Kevin Durant lors du duel qu’ils ont eu hier soir. 76ers de Philadelphie Oui Filets de Brooklyn, mais dans des mots recueillis par ESPN, il a expliqué qu’il n’y a pas de mauvaise ambiance entre eux deux, mais que le feu compétitif des deux se heurte car ils sont reconnus comme deux des meilleurs de la compétition.

« Quand ils nous ont battus cette saison, KD a dit qu’ils étaient tout simplement la meilleure équipe de la Conférence, mais aujourd’hui j’ai renvoyé le commentaire avec ma performance sur le terrain », a déclaré entre des rires ironiques un homme qui est absolument imparable lors des derniers matchs et qui a permis aux Sixers de se consolider en sixième position et de regarder la partie noble du tableau avec un espoir renouvelé. « Je respecte beaucoup Kevin, j’admire son jeu et nous sommes tous les deux très compétitifs. C’est formidable de battre les meilleurs. Je dis toujours aux gens que le seul joueur de toute la ligue qui, à mon avis, peut me égaler ou même me dépasser, en termes de talent. et d’options pour faire les choses sur le court, c’est lui », a expliqué le Camerounais.

Joel Embiid est imparable en ce moment. Ses 6 derniers matchs : 32 points | 9 CER | 11 ALE

41 PTS | 10 CER | 14 ALE

23 points | 10 CER | 10 ALE

36 points | 13 CER | 11 ALE

36 points | 11 CER | 14 ALE

34 points | 7 CER | 12 ALE pic.twitter.com/8hYekVIcGF – StatMuse (@statmuse) 31 décembre 2021

Kevin Durant fait l’éloge de Joel Embiid

L’étoile de Filets de Brooklyn dans les compliments envers le pivot africain. « Tous nos matchs ont été d’une intensité spectaculaire, même dans le All Star. Nous sommes tous les deux des compétiteurs incroyables et ce feu monte à chaque fois que nous nous affrontons. Des gens comme lui sont ce qui fait de moi un meilleur basketteur. J’aime l’énergie avec laquelle il a joué aujourd’hui et des matchs comme celui-ci vont nous faire progresser en équipe », a prévenu un homme qui a fait un effort énorme jusqu’à présent cette saison. Il ne serait pas déraisonnable de voir un duel entre Joel Embiid et Kevin Durant dans la lutte pour le titre de Conférence.