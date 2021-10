Joel Embiid déchire Ben Simmons des 76ers pour un drame continu

Les fans de sport de Philadelphie en ont marre Ben Simmons, l’organisation des 76ers en a marre de lui et maintenant même ses coéquipiers ne retiennent plus leur mépris.

leader et superstar des 76ers Joël Embiid a abordé le drame apparemment sans fin entourant l’équipe mardi après que Simmons a été expulsé de l’entraînement par l’entraîneur-chef Rivières Doc. Au cas où il y aurait un doute, Embiid n’allait pas défendre son coéquipier mécontent.

« En fin de compte, notre travail n’est pas de garder quelqu’un », a déclaré Embiid, donnant aux journalistes une catégorisation sévère de son coéquipier. « Nous sommes payés pour sortir, jouer dur, gagner des matchs… nous ne sommes pas payés pour essayer de garder quelqu’un. Ce n’est pas notre travail et je suis sûr que mes coéquipiers ressentent cela.

« À ce stade, je ne me soucie pas de cet homme, honnêtement », a poursuivi Embiid à propos de Simmons. « Il fait ce qu’il veut. Ce n’est pas mon travail… Je me concentre uniquement sur le fait d’essayer d’améliorer l’équipe, de gagner des matchs, de jouer fort tous les soirs et d’essayer de diriger les gars que nous avons ici.

Simmons veut quitter Philadelphie, mais les Sixers avaient l’intention de créer un effet de levier pour augmenter la valeur commerciale du All-Star. Après avoir refusé d’assister au camp d’entraînement, Simmons est finalement revenu chez les Sixers après sa longue rétention la semaine dernière, mais tout n’a pas été résolu.

Avant le week-end, un rapport accablant affirmait que certains membres de l’organisation pensaient que Simmons avait tenté de se frayer un chemin lors d’un match éliminatoire la saison dernière avec une fausse exposition à Covid-19. Sûrement peu reconnaissant du rapport, Simmons est arrivé à l’entraînement des Sixers pour éviter de recevoir une amende, mais n’a pas été ému de participer réellement.

Selon Shams Charania de ., Rivers a demandé à Simmons de participer à un exercice défensif et le garde polyvalent a refusé. Rivers a finalement demandé à Simmons de rentrer chez lui, et les Sixers ont écopé d’une suspension d’un match pour le premier match de la saison de l’équipe mercredi soir.

Il reste à voir si Embiid et ses coéquipiers des Sixers accueilleront Simmons une deuxième fois, ou si le All-Star de 25 ans est prêt à rester à la maison et à recevoir une amende pour chaque match manqué.

Regardez ci-dessus via ESPN

