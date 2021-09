Joel Embiid défend enfin Ben Simmons mais il est trop tard

Ben Simmons est l’ennemi public numéro un à Philadelphie depuis qu’il a décidé de ne pas dunk un ballon de basket lors du septième match contre les Hawks d’Atlanta.

Depuis lors, les fans des Sixers réclament que l’équipe quitte enfin Simmons et l’échange contre une autre star. Damian Lillard, Bradley Beal, De’Aaron Fox. Cela n’avait pas d’importance. Faites entrer quelqu’un d’autre.

Simmons serait également à bord avec quoi que ce soit. Il leur aurait dit qu’il ne prévoyait pas de se présenter au camp d’entraînement à la fin du mois et qu’il voulait en sortir.

Il ne se soucie même pas de savoir où il va, selon Chris Broussard de Fox Sports. Il veut juste s’éloigner de l’organisation.

Mais malgré tout le vitriol à venir, Simmons a encore un défenseur de plus à Philadelphie, apparemment. Et c’est Joël Embiid.

Embiid s’est adressé à Twitter pour défendre Simmons et minimiser toute rupture signalée entre lui et sa co-star dont les gens pourraient parler.

Il a également appelé les fans des 76ers pour avoir repoussé Simmons, disant “vous devez aussi être meilleurs”.

Il a souligné que, même s’il adore les critiques et peut accepter les bavardages des fans de Sixers, tout le monde ne le prend pas de la même manière.

Pour plus de clarté, j’aime la critique, j’aime quand on me dit que je ne peux pas faire quelque chose. Cela me fait travailler plus dur pour prouver que tout le monde a tort, mais tout le monde n’est pas construit comme ça.

– Joel « Troel » Embiid (@JoelEmbiid) 1er septembre 2021