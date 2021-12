Joel Embiid détruit certains Celtics qui ne rivalisent toujours pas dans le jeu intérieur

victoire de 76ers de Philadelphie en vue de Celtics de Boston par 108-103 dans une formidable démonstration de Joël embiid qu’il vient de dépasser les Celtics. Énorme sa fête scandaleuse. Il a terminé le duel avec 41 points (14 sur 27 du terrain et 12 sur 14 du personnel). De plus, il a capté 10 rebonds, distribué 5 passes décisives, volé 2 ballons et réalisé 4 contres. Il était bien accompagné par Set Curry, qui a terminé le match avec 26 points. Tobias Harris est resté jusqu’à l’âge de 25 ans. Les Celtics sont toujours incapables de défendre les centres des ligues majeures. Les 30 points de Jaylen Brown n’ont servi à rien.

EMBIID. EMBRAYAGE. 14 PTS au quatrième trimestre, dont ce seau pour mettre les @sixers à 4 ! Regardez les 6,9 secondes finales sur NBA League Pass ⤵https: //t.co/V0kkYEn6W6 pic.twitter.com/MV1XaGEMAF – NBA (@NBA) 21 décembre 2021