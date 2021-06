Joel Embiid détruit les Hawks et les Sixers égalisent la série

in

76ers de Philadelphie a égalé la demi-finale de la Conférence Est contre Hawks d’Atlanta après avoir remporté le deuxième duel 118-102 dans un match marqué par la performance sensationnelle de Joël embiid.

Après s’être endormis lors du premier match de la série, ce qui a fini par lui coûter la défaite, les Sixers ont appris de l’erreur qu’ils ont commise et sont sortis comme des balles lors du deuxième match. Pourtant, les Hawks ont égalé le match à la mi-temps et cela n’a été décidé qu’en seconde période. Knockout égal à un avant de jouer les deux prochains matchs en Géorgie.

Joel Embiid, deuxième du vote MVP de la saison après Nikola Jokic, a été de loin le meilleur du match. Le centre camerounais a terminé le duel avec 40 points (13 sur 25 en field goal), 13 rebonds et 2 interceptions. Il était bien accompagné par Tobias Harris (22 points) et Seth Curry (21 ans). Sur le banc, Shake Milton a contribué 14 points. Mauvais match pour Ben Simmons quand il s’agissait d’attaquer la jante rivale : il a terminé avec 4 points et 7 passes décisives en 35 minutes de jeu.

Les Hawks ne pouvaient pas

Après un excellent premier match, les Hawks n’ont pas pu venir à bout des Sixers lors du deuxième match de la série. Ils ont fini par tomber dans un duel dans lequel Amenez des jeunes et Danillo Gallinari ont été les meilleurs buteurs de Géorgie avec 21 points. Kevin Huerter a contribué 20 unités.