Joel Embiid et Ben Simmons veulent tous deux le joueur défensif de l’année. Qui devrait l’obtenir?

On dit souvent que la fin de la saison régulière de la NBA est la partie la moins conséquente du calendrier, mais elle offre des intrigues à deux niveaux: les équipes qui se disputent la position des éliminatoires (ou de la loterie au repêchage) et les joueurs qui font leur dernière poussée pour des récompenses individuelles.

La course MVP attire toujours le plus d’attention, mais le centre des Denver Nuggets Nikola Jokic devrait en avoir terminé avec lui. Jokic avait de solides arguments pour être considéré comme le favori du MVP avant même que les meilleurs concurrents Joel Embiid et LeBron James n’aient raté de longues périodes avec des blessures, et aucun des autres challengers – Giannis Antetokounmpo, James Harden, Damian Lillard – n’a fait assez pour surpasser lui comme le meilleur joueur de la saison régulière.

La course au joueur défensif de l’année est plus intéressante. Le double vainqueur Rudy Gobert de l’Utah Jazz se sent comme le favori, à la fois en raison de son énorme impact à cette fin et parce que les électeurs voudront probablement montrer au Jazz un peu d’amour pour terminer avec le meilleur record de la NBA. Cependant, Gobert n’est pas exactement un verrou pour remporter le prix: Embiid et son coéquipier Ben Simmons ont chacun fait valoir leur jeu et ont commencé à se vanter publiquement de l’honneur.

Notre vieil ami Tyler Tynes a eu une merveilleuse séance de questions-réponses avec Simmons à GQ où le joueur de 24 ans a déclaré qu’il savait qu’il était le joueur défensif de l’année. Voici un extrait:

La seule chose que vous avez constamment dite à la presse cette année est: “Je suis le joueur défensif de l’année!” Qu’est-ce qui a déclenché cela en vous? Parce que nous ne vous entendons pas souvent faire une telle réclamation si souvent. C’est la même chose avec les gens autour de moi. Je leur dis tout le temps: «Yo! Je suis le joueur défensif de l’année. » Je ne le remets même pas en question pour le moment. Je sais que je le suis. C’est un fait. Et les chiffres, certaines statistiques, sont sympas avec certains joueurs. Mais, à la fin de la journée, vous savez…. L’exemple serait la nuit dernière. J’étais censé garder [Kevin Durant]. Nous nous adaptons bien en termes de taille. KD est sorti. La prochaine personne que je garde est Kyrie [Irving]. Comme, qui fait ça? Ce ne sont pas beaucoup de joueurs qui font cela. Et le faire à un niveau élevé comme ça? Je ne pense pas que quelqu’un d’autre fasse vraiment ça. Je veux dire, Kawhi [Leonard] quand il jouait vraiment la défense comme ça, bien sûr. Mais ce n’est pas trop de gars.

Simmons a également mis en avant son cas de joueur défensif de l’année dans une récente interview avec Rachel Nichols d’ESPN aux dépens de Gobert.

«Je suis l’un de ces gars qui peuvent garder un à cinq», a déclaré Simmons. «De toute évidence, il y a beaucoup de respect pour Rudy. Je sais de quoi il est capable. Je sais qu’il est génial là-bas dans la peinture. Mais il ne garde pas tout le monde, et c’est exactement ce que c’est. Il m’a gardé dans l’Utah. J’en avais 42. Et apparemment, je ne suis pas un buteur.

Quelques jours plus tôt, Embiid avait présenté sa propre affaire de joueur défensif de l’année lors de son apparition sur le podcast The Lowe Post avec Zach Lowe d’ESPN. Dans une large conversation sur sa saison et sa carrière, Embiid a déclaré qu’il devrait remporter le titre de MVP et de joueur défensif de l’année.

Sur DPOY, Embiid a déclaré: «Je veux être le joueur défensif de l’année. Je devrais être le joueur défensif de l’année. »

Embiid a ensuite soutenu le cas de Simmons: “Il a été un monstre défensivement toute la saison”, a déclaré Embiid. «Je pense qu’il devrait gagner. Il a un impact sur le court, en particulier chaque nuit en gardant le meilleur joueur des autres équipes … Je ne me bats pas à ce sujet.

Embiid a déclaré que Simmons voulait le gagner et qu’il le méritait. Il a également déclaré qu’il voulait le prix à un moment donné de sa carrière et qu’il avait lui-même un cas méritant.

Les Sixers sont actuellement n ° 2 du classement défensif de la NBA, seulement derrière les Lakers. Les deux joueurs ont de solides arguments en faveur du prix, mais un seul peut le gagner. Avec cette mise en garde selon laquelle Gobert est le favori, et Clint Capela d’Atlanta mérite également une forte considération, plongeons rapidement et essayons de déterminer qui a le meilleur cas entre Embiid et Simmons.

Joel Embiid ou Ben Simmons ont-ils le meilleur cas de joueur défensif de l’année?

Décrivons l’évidence dès le départ. Embiid est un centre de 7 pieds – c’est ce sur quoi il est officiellement répertorié, bien que beaucoup aient supposé qu’il était plus grand – qui protège la peinture. Simmons est un défenseur plus polyvalent qui couvre les gardes, les attaquants et certains centres tout en étant coté à 6’11.

Pour un joueur qui a été confronté à des questions sur son moteur lorsqu’il est entré dans le repêchage, Simmons n’a laissé aucun doute qu’il était l’un des principaux défenseurs de la ligue au début de sa carrière à Philadelphie. Il est peut-être le meilleur défenseur de périmètre de la ligue et le défenseur le plus commutable de la ligue. Il est incroyablement rapide, fait un excellent travail en survolant les écrans et est l’un des meilleurs de la ligue pour générer des vols. Son taux de vol de 2,3% se classe actuellement au 16e rang de la NBA.

Voici quelques faits saillants de Simmons sur la défensive.

Embiid n’est pas aussi amusant à regarder en défense que Simmons, mais sa capacité à verrouiller la peinture a été cruciale pour les Sixers toute l’année. Embiid a un taux de blocage de 4,0% qui se classe au 17e rang de la NBA et au 6e rang du taux de rebond défensif. Le fait qu’Embiid soit capable de performer à ce niveau défensivement tout en obtenant en moyenne 30 points par match en attaque et en ayant le deuxième taux d’utilisation le plus élevé de la ligue est une réalisation spectaculaire.

Embiid et Simmons sont au coude à coude dans le classement défensif individuel, où Embiid se classe actuellement n ° 4 et Simmons n ° 7. Embiid a un plus grand avantage en défensif RAPTOR – une statistique tout-en-un de FiveThirtyEight – où il est actuellement n ° 4 et Simmons n ° 44.

Les données d’activation / désactivation des Sixers favorisent également légèrement Embiid – rappelez-vous, plus bas est mieux avec cette statistique. Avec Embiid au sol, les Sixers ont une cote défensive de 105,1. Avec Simmons au sol, les Sixers ont une cote défensive de 106,7. Avec Embiid sur le banc, la cote défensive de Philly est de 106,3. Avec Simmons sur le banc, la cote défensive de Philly est de 104,3.

Simmons est la télévision incontournable du côté défensif, mais Embiid est notre choix en tant que joueur défensif légèrement plus précieux.

Gobert va probablement gagner et mériterait le prix. Embiid a eu une saison absolument incroyable des deux côtés, cependant. S’il ne peut pas gagner MVP parce que Jokic a été légèrement meilleur, ce serait formidable de le voir gagner DPOY.