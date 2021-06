Joel Embiid et ses sévères plaintes d’arbitrage

in

Joël embiid Il n’arrête pas de parler et même lorsque son équipe gagne, il apparaît lors d’une conférence de presse visiblement bouleversé et avec des conclusions qui peuvent apporter une queue, comme le souligne ESPN. Le pivot camerounais a dénoncé un double standard de la part des arbitres avec les contacts dans la peinture, soulignant qu’au moindre contact il est sifflé, et quand ça se passe l’inverse, ça ne l’est pas. Il a été condamné à une faute technique, chose pour laquelle il a montré son indignation, dans ce qui est une manœuvre claire pour mettre la pression sur les arbitres face à un septième match de crise cardiaque. éliminatoires NBA 2021, où le facteur champ peut notamment aider 76ers de Philadelphie.