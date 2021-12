Joel Embiid frustré par les conséquences de COVID et la crise des Sixers

Les choses ne finissent pas d’avancer dans l’une des franchises les plus punies par l’adversité cette saison, comme c’est le cas. 76ers de Philadelphie. Les problèmes encombrent la table de Doc Rivers sans solution de continuité et lorsque la lumière a été vue au bout du tunnel avec le retour de Harris et Joël Embiid, Ce dernier affiche son désespoir de ne pas se sentir bien du tout après avoir vaincu le coronavirus. Les séquelles physiques laissées par la maladie sont très variables selon les joueurs, et dans le cas du pivot camerounais elles diminuent considérablement son potentiel, ce qui est incompatible avec un homme sur lequel les défenses se ferment et rendent son jeu très difficile. Sur tout cela, il réfléchit à ESPN après la défaite de son équipe contre les Celtics, ce qui leur laisse un bilan de 11 victoires et 11 défaites, clairement insuffisant pour une équipe avec leurs aspirations.

« Tout au long de la saison, je n’ai pas eu de situation simple face au panier, je dois travailler pour produire de quelque manière que ce soit. J’ai besoin de communiquer avec mes coéquipiers et de réfléchir à des situations dans lesquelles je peux obtenir de bons tirs sans trop d’effort, car cela devient très difficile Aucune équipe ne me permet de jouer dans la peinture, je sais que je dois être agressif, mais j’affronte deux défenseurs dans la plupart des cas. Je suis conscient que je dois doubler le ballon, mais je devrai aussi tirer quand je suis défendu à deux, je ne peux pas continuer à jouer au niveau que j’ai fait lors des deux derniers matchs, surtout en pourcentage de tirs », explique le Camerounais.

Embiid reconnaît avoir perdu beaucoup de cardio et de force des jambes

Conscient que sans Simmons, l’avenir à court et à long terme de 76ers de Philadelphie passe par là, reconnaît qu’il n’est pas en mesure pour l’instant de donner le meilleur de lui-même. « Je n’utiliserais jamais COVID comme excuse pour de mauvaises performances, mais je pense qu’il me faudra un certain temps pour retrouver les conditions physiques nécessaires pour concourir à mon meilleur niveau. Il me manque des jambes, je dois travailler un cardio beaucoup et je dois continuer à m’entraîner dur pour me mettre en forme le plus tôt possible », a révélé un Joël embiid assez frustré par la stricte vigilance que lui font subir toutes les équipes et les énormes difficultés qu’il a à jouer confortablement.