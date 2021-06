Joel Embiid, inconfort physique, performance négative historique

Nuit noire pour 76ers de Philadelphie qui semblait sur le point de condamner son éliminatoire de Playoffs NBA 2021 contre très compétitif Atlanta Hawks, quand ils sont arrivés en tête du tableau de bord de 18 points. Cependant, il y avait un de ces phénomènes étranges qui secoue parfois le sport et le rend magique en raison de son imprévisibilité. Joël embiid Il a été absolument démenti en attaque, il est entré dans une spirale de méfiance absolue qui a généré le chaos dans toute l’équipe et a montré que, autant l’équipe s’est améliorée, sans lui inspiré il est impossible pour les Sixers d’opter pour le maximum. Le pire de tout, c’est qu’il ne s’agissait pas d’une simple déconnexion, mais d’un symptôme de problèmes physiques à un genou qui pouvait aller au-delà de cette rencontre, comme l’a reconnu ESPN.

“Je suppose que vous comprenez que je n’explique pas trop ce qui m’arrive. Je ne veux pas m’excuser, je fais simplement tout ce que je peux. Dès le début du jeu j’ai senti que ce n’était pas mon jour et que cela serait difficile de gérer la situation », a déclaré un homme habitué à gaspiller toutes sortes de records, mais pas les négatifs. Et est-ce que son 0/12 en seconde période constitue le plus grand nombre de tentatives infructueuses dans un match éliminatoire au cours des 25 dernières années. De plus, il le fait dépasser le mythique 0/11 qu’il a inscrit Michael Jordan lors d’une rencontre en séries éliminatoires en 1997. Malgré tout cela, il a essayé d’être important en défense, atteignant 21 rebonds.

Doc Rivers a chargé dur contre l’équipe

Celui qui était très en colère contre tout ce qui s’était passé était Rivières Doc, qui a envoyé un message à l’ensemble du personnel. “Nous avons perdu une grande opportunité, les choses ne peuvent pas bien se passer lorsque la seule chose sur le terrain est constituée de joueurs qui prétendent être les héros, au lieu de se faire confiance et de jouer en équipe. Lorsque cela se produira, vous perdrez toujours. , et plus encore devant une bonne équipe comme eux », a déclaré un entraîneur qui devra chercher des solutions tactiques pour qu’il soit possible de sortir vivant de ce duel avec un Joël embiid diminué sur le plan physique. 76ers de Philadelphie il ne peut plus se permettre des distractions comme celles vécues la nuit dernière.