Joel Embiid, marre de Ben Simmons : « On n’est pas là pour faire du baby-sitting »

Ben Simmons continuez à vous ridiculiser. Car c’est une chose de vouloir quitter une franchise, demander à être transféré, et une autre de ne pas être un professionnel. Quittez la ville où vous travaillez, manquez la pré-saison, retournez dans le giron de 76ers de Philadelphie parce que vous ne voulez pas perdre votre argent et vous ridiculiser devant vos coéquipiers et votre coach. Ainsi, après avoir été suspendu pour un duel d’inconduite, Joël embiid a été interrogé par Ben Simmons. Sa réponse ne pouvait pas être plus claire et plus énergique :

« À ce stade, je me fiche de lui (de Ben Simmons). Il fait ce qu’il veut. Et ce n’est pas mon travail … Je me concentre sur le fait d’essayer d’améliorer l’équipe, de gagner des matchs, de jouer dur tous les soirs et essayer de diriger les gars que nous avons… Je ne suis pas là pour faire du baby-sitting. «

« Notre travail n’est pas de garder quelqu’un. » pic.twitter.com/XNQ3RVaD8t – Kevin Negandhi (@KevinNegandhi) 19 octobre 2021