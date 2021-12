Joel Embiid rend amer James Harden et Kevin Durant

victoire de 76ers de Philadelphie au Barclays Center avant Filets de Brooklyn 110-102 malgré le retour de Kevin Durant dans les locaux. Ceux de Pennsylvanie se sont montrés en grande forme et ont fini par remporter la victoire grâce à un sensationnel Joel Embiid (34 points) et un Tyrese Maxey tonique (25 points). Seth Curry a contribué 17 points. KD est revenu après avoir suivi le protocole COVID, mais n’a pas pu empêcher la défaite du sien. Il a terminé avec 33 points. James Harden, avec son niveau habituel de ces derniers jours, a terminé avec 33 points, 14 rebonds et 10 passes décisives.

terminer 2021 en beauté ! –Points forts du jeu vs. filets de Brooklyn | 12.30.21 pic.twitter.com/N6ZzxZ0BSF – Philadelphia 76ers (@sixers) 31 décembre 2021