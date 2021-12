Joel Embiid repousse les 76ers contre les Celtics au quatrième trimestre

21/12/2021 à 05:40 CET

. / Boston

Les Philadelphia 76ers ont battu les Celtics 103-108 lundi à Boston dans un match serré où la performance du centre de Philadelphie Joel Embiid s’est démarquée, marquant un total de 41 points dont 17 dans le dernier quart du match. Avec cette victoire, l’équipe de Philadelphie a dépassé les Celtics au classement de la Conférence de l’Est et figurait parmi les six meilleures équipes du classement.

Dans un match où le tableau de bord n’a jamais montré une différence de plus de 6 points, le meilleur joueur était le Sixer Joel Embiid, qui a réalisé un double-double avec 41 points, 10 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 4 blocs. Son coéquipier Seth Curry a terminé avec 26 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 1 interception. Pour Boston, le joueur le plus remarquable était Jaylen Brown, avec 30 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Jayson Tatum a récolté 17 points, 9 rebonds, 6 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres. Les deux équipes ont chacune subi 7 défaites en raison de protocoles de covid et de blessures, bien que les Celtics aient récupéré Dennis Schroder et Tatum.

Malgré le soutien intense apporté aux Celtics par les 19 156 fans qui ont afflué au TD Garden de Boston, la première mi-temps a été facilement remportée. 20-28, les 76ers qui ont eu en Tobias Harris et Curry leurs hommes les plus efficaces, avec respectivement 9 et 10 points sur la période. Et bien que les visiteurs aient dominé le tableau d’affichage, le spectaculaire a été mis par les Celtics, avec deux magnifiques interceptions de Marcus Smart, l’une d’entre elles avec une carrière de cerceau à cerceau que le gardien des Celtics a transformé en deux points avec un dunk sensationnel.

Réaction de Boston

Au deuxième quart-temps, les deux équipes ont commencé à jouer comme si c’était le dernier. À mi-chemin du segment, un dunk du local Aaron Nesmith, après le rebond et la passe de Tatum, a soulevé les fans des Celtics de leurs sièges. Avec 2 minutes à jouer au deuxième quart, Tatum a saisi un rebond et a délivré une longue passe à Brown dans la moitié de terrain adverse. Le stade a de nouveau rugi avec la passe décisive alors que Brown servait de la ligne 3 à un Smart volant, qui a attrapé le ballon dans les airs près du verre pour écraser sans pitié le panier dans une anthologie « alley oop ». À la fin du deuxième trimestre, l’avantage des visiteurs était tombé à 49-51. Curry avait 18 points, avec 2 triples de 2 tentatives, 2 rebonds, 2 passes décisives et un vol tandis qu’Embiid avait 17 points, 3 rebonds et 1 contre.

À partir du troisième quart, Smart a obtenu le premier match nul du match sur les lancers francs, 51-51, tandis qu’un panier de Brown a donné l’avantage à Boston au tableau d’affichage, 55-53. Les Bostoniens profiteraient de la période pour augmenter leur distance qui atteint 5 points, 80-75, à la fin du troisième trimestre.

Embiid, décisif

Dans le dernier quart-temps, les Celtics sont venus accumuler une avance de 7 points, 97-90, à 4 minutes de la fin du match grâce à la performance de Payton Pritchard, qui avait débuté la rencontre depuis le banc. Mais plusieurs échecs consécutifs de Brown et surtout de Tatum ont permis aux 76ers de se rapprocher du tableau d’affichage 97-96 à 2,20 minutes de la fin. A une minute de la fin, la situation s’était inversée, 100-101. C’est alors qu’Embiid est apparu. Le pivot n’a raté aucun de ses tirs et a inscrit les 7 derniers points de son équipe, en plus d’avoir volé un ballon, ce qui a laissé le score final à 103-108 pour les 76ers.