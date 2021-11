Joel Embiid revient à Phila de la manière douce-amère possible

Après plus de deux semaines d’absence pour cause d’infection au COVID-19, Joël embiid il est de retour en NBA avec son 76ers de Philadelphie. Le centre camerounais a disputé ce matin son premier match depuis la contagion, et le résultat n’aurait pas pu être plus doux-amer pour lui-même.

Les Sixers ont fini par perdre le match contre Loups des bois du Minnesota d’un point (121-120) après avoir atteint la deuxième prolongation, et avec une performance d’Embiid digne du MVP de la saison : 42 points, 14 rebonds, trois passes décisives, un vol, deux contres, 12-23 dans les buts sur le terrain (52,2% TC) et 2-4 en triple (50% T3).

Le grand jeu de Joel Embiid n’a guère servi aux performances exceptionnelles des stars des T-Wolves. D’Angelo Russell, en tant que meilleur joueur du match, a terminé avec 35 points, huit passes et 6-10 en triple sur son tableau de bord personnel. Karl Anthony-Towns, deuxième épée avec 28 points et 10 rebonds. Anthony Edwards, 19 points et sept passes décisives avec plus de 47 minutes en piste.

27 points entre le 4e Q et 2OT. godet d’embrayage après godet d’embrayage.

jeu gagnant voler et aider. glace dans les veines de @ Dloading. pic.twitter.com/vWzS4c73hQ – Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) 28 novembre 2021

Cette défaite signifie que les Philadelphia 76ers prolongent leur séquence de défaites. La franchise a actuellement une fiche de 10-10 dans la Conférence Est, après avoir perdu huit de ses 10 derniers matchs. Avec le retour d’Embiid, cependant, on s’attend à ce que cette équipe de Doc Rivers soit à nouveau celle qui a commencé la saison 8-2.

Minnesota, tais-toi

Chez les Timberwvoles, en revanche, les choses semblent commencer à bien tourner pour la première fois depuis de nombreuses saisons. La franchise est 7e de la Conférence Ouest avec une fiche de 10-10 également, mais après avoir remporté sept de ses 10 dernières rencontres. Grâce à son « Big Three », cette équipe commence déjà à être considérée comme une rivale à battre dans la lutte pour le ring.