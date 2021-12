Joel Embiid s’affiche pour donner la victoire aux Sixers sur les Wizards

Triomphe confortable à la maison de 76ers de Philadelphie avant que certains se dégonflent sorciers de Washington 117-96 dans un duel dans lequel Joël embiid il est revenu à son plein potentiel. Le centre camerounais a de nouveau exposé avec 36 points (12 sur 17 du terrain et 10 sur 11 du personnel), 13 rebonds et 2 contres. Tobias Harris est parti jusqu’à 23 points et Furkan Korkmaz a contribué 14 sur le banc. Dans les Wizards sans âme, les 17 points de Spencer Dinwiddie et les 15 de Montrezl Harrell étaient inutiles.

pas de Sunday Scaries ici. – Faits saillants du jeu vs. Sorciers | 12.26.21 pic.twitter.com/MTb9fc28Ic – Philadelphia 76ers (@sixers) 27 décembre 2021