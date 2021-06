Joel Embiid, sur son état de santé : “Je me sens bien, je me suis toujours relevé de situations comme ça”

Joël embiid il est, lors des demi-finales de la conférence des éliminatoires de la NBA 2021 contre les Hawks d’Atlanta, le joueur qui était sur la bonne voie pour remporter le MVP de la saison avant la blessure qui l’a séparé pendant des semaines de la compétition régulière.

Bien qu’à la fin de la série du premier tour contre les Wizards de Washington, il ait dû faire face à une blessure mineure au genou, le centre camerounais de 76ers de Philadelphie assure qu’il se sent à 100% en ce moment: “Je vais bien, je me sens bien. J’ai réussi à finir le match, et c’est l’important. Je continuerai à me battre jusqu’à la fin. Je me suis toujours relevé de situations comme cette.”