Joel Glazer annonce le nouveau conseil consultatif des fans de Man United et s’engage à investir dans le marché des transferts d’été au milieu de liens avec Harry Kane, Jadon Sancho et Erling Haaland

Joel Glazer a confirmé que Manchester United avait créé un comité consultatif des fans “pour s’assurer que le point de vue des fans est intégré dans les processus décisionnels du club”.

Dans ce qui sera également un énorme coup de pouce pour Ole Gunnar Solskjaer, l’Américain a confirmé que des fonds seront mis à disposition pour le marché des transferts et Old Trafford et l’académie recevront un investissement important.

Avram et Joel Glazer sont les propriétaires de Manchester United

United a également déclaré avoir entamé un “dialogue direct avec MUST (Manchester United Supporters Trust) dans le but d’identifier un programme de partage de fans mutuellement avantageux”.

L’annonce est intervenue après que le coprésident de United Glazer a assisté à son premier forum des fans vendredi.

Glazer a déclaré dans un communiqué sur le site officiel de United : « J’ai été ravi de rejoindre le forum des fans pour écouter les points de vue des supporters, répondre à leurs questions et partager des idées sur la façon dont nous pouvons améliorer notre façon de travailler ensemble.

“En tant que propriétaires, nous voulons exactement la même chose que les fans – une équipe performante et un club fort – et nous voulons travailler en partenariat pour atteindre ces objectifs.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations devant Old Trafford le mois dernier

« Les fans sont la pierre angulaire de Manchester United et je m’engage personnellement à faire en sorte qu’ils aient une voix renforcée, grâce à la création d’un Fan Advisory Board et d’un Fan Share Scheme.

«Le club est en pourparlers avec le MUST concernant un programme de partage des fans depuis plusieurs mois et a déjà demandé des conseils juridiques externes sur les options. Les discussions vont maintenant s’intensifier, dans le but de convenir d’un plan avant le début de la nouvelle saison.

United a terminé deuxième de la Premier League derrière ses rivaux de Manchester City, alors qu’ils ont été battus par Villarreal aux tirs au but en finale de la Ligue Europa.

Malgré les spéculations sur l’avenir de Solskjaer, le club continue d’être lié à des gens comme Jadon Sancho, Erling Haaland et même Kieran Trippier liés à des déménagements au Theatre of Dreams.

Jadon Sancho a de nouveau été lié à un déménagement à Old Trafford

Avec la relation entre les fans et le conseil d’administration atteignant un niveau record avant le match de Premier League contre Liverpool après que les supporters ont pris d’assaut le terrain, Glazer pourrait bien être obligé de dépenser de l’argent afin d’apaiser les supporters après la tentative de passage en Super League européenne. .

Glazer a ajouté : « Notre objectif est de gagner chaque compétition dans laquelle nous concourons, et nous continuerons à investir dans notre Académie et sur le marché des transferts pour soutenir le manager dans le but d’atteindre les objectifs du club.

«En tant que club, nous avons consacré beaucoup de temps et de ressources au cours des dernières années à la mise à jour et au développement de notre vaste réseau mondial de recrutement pour s’adapter à l’environnement du football moderne. Il s’agit d’un projet qui devrait jeter les bases d’un succès à long terme dans les années à venir.

« De plus, comme vous le savez tous, nous nous sommes également concentrés sur la croissance et le développement de notre équipe féminine conformément aux traditions et aux valeurs du club, et nous nous engageons à poursuivre ce processus.

Glazer a promis aux fans qu’ils “accéléreraient le processus de planification d’investissements et de mises à niveau beaucoup plus importants” à Old Trafford

«Old Trafford est au cœur de Manchester United et bien que nous ayons dépensé plus de 100 millions de livres sterling au cours des 10 dernières années pour des projets d’infrastructure, nous allons maintenant accélérer le processus de planification d’investissements et de mises à niveau beaucoup plus importants du stade… soyez assurés, nous allons consulter les supporters tout au long du processus pour aboutir à un résultat dont nous pouvons tous être fiers.

« Il en va de même pour notre terrain d’entraînement. Des travaux de planification préliminaires sont déjà en cours et des fonds importants seront disponibles pour améliorer davantage nos installations et garantir qu’elles restent de classe mondiale.