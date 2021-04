Joel Greenberg, associé de Gaetz, pourrait conclure un accord de plaidoyer avec les procureurs

Joel Greenberg pourrait éventuellement parvenir à un accord de plaidoyer avec les procureurs fédéraux concernant le trafic sexuel et d’autres accusations contre lui.

Le procureur Roger Handberg et l’avocat de Greenberg, Fritz Scheller, ont indiqué jeudi qu’ils anticipaient un plaidoyer dans cette affaire: « Nous pensons que cette affaire va être un plaidoyer », a déclaré Handberg lors d’une audience sur le statut, selon le New York Times.

« Je m’attends à ce que cette affaire soit résolue par un accord de plaidoyer », a déclaré Scheller.

Le Washington Post a rapporté que «des gens familiers avec l’affaire ont dit» que les autorités fédérales enquêtant sur la conduite de Greenberg ont trouvé des preuves que le représentant du GOP Matt Gaetz de Floride pourrait avoir commis un crime et ils ont lancé une enquête séparée sur lui.

« Je suis sûr que Matt Gaetz ne se sent pas très à l’aise aujourd’hui », a déclaré Scheller après l’audience sur le statut de jeudi, faisant remarquer que Greenberg est « idéalement situé » pour aider les procureurs et poursuit un accord « avec le moins de visibilité possible. »

Le Post a écrit que «Gaetz n’a été accusé d’aucun crime et a nié avoir commis des actes répréhensibles, contestant spécifiquement qu’il ait déjà couché avec un adolescent de 17 ans alors qu’il était adulte ou qu’il avait payé pour des relations sexuelles.»

