Joel Greenberg plaide coupable Mauvaise nouvelle pour Matt Gaetz: avocats ⋆ .

Un ancien associé de Rep. Matt Gaetz lundi, a officiellement plaidé coupable à six des 33 accusations fédérales auxquelles il était confronté, y compris le trafic sexuel d’un enfant, et a accepté de coopérer étroitement avec l’enquête en cours des enquêteurs fédéraux, un développement selon d’anciens procureurs ne présage pas bien pour le député républicain de Floride.

Ancien collecteur d’impôts du comté de Seminole en disgrâce Joel Greenberg, 37 ans, a comparu devant le tribunal de district américain du Middle District de Floride où il a confirmé verbalement sa culpabilité en lien avec les actes criminels déjà transcrits dans l’accord de plaidoyer conclu la semaine dernière.

Dans l’accord de 84 pages déposé auprès du tribunal vendredi, Greenberg a admis qu’il avait payé une fille de 17 ans pour avoir des relations sexuelles avec lui et d’autres, et lui avait fourni des stupéfiants tels que l’ecstasy.

«Greenberg a été impliqué dans ce que l’on appelle parfois des relations de« papa de sucre »où il a payé des femmes pour des relations sexuelles, mais a tenté de déguiser les paiements en dépenses« liées à l’école »ou autres frais de subsistance», indique l’accord. «L’une des personnes que Greenberg a payées pour des actes sexuels à des fins commerciales était une mineure de moins de 18 ans pendant une partie du temps où Greenberg la payait pour qu’elle se livre à des actes sexuels commerciaux avec lui et d’autres.

De tels actes sexuels commerciaux entre Greenberg et la jeune fille ont eu lieu au moins sept fois lorsqu’elle était mineure, conformément à l’accord.

Bien que les autres hommes qui auraient payé pour des relations sexuelles avec la fille n’aient pas été nommés dans le document, l’accord de Greenberg est subordonné à sa coopération totale avec «l’enquête et la poursuite d’autres personnes» et l’oblige à témoigner «pleinement et honnêtement devant un tribunal fédéral. la procédure ou le grand jury fédéral relativement aux accusations dans cette affaire et à d’autres questions. »

Greenberg a également accepté de plaider coupable aux accusations fédérales de vol d’identité, de harcèlement criminel, de fraude électronique et de complot en vue de corrompre un agent public. Il risque un minimum légal de 12 ans dans une prison fédérale et une peine maximale à perpétuité – bien que sa coopération avec les autorités fédérales pourrait potentiellement permettre une peine encore plus légère. Son audience de détermination de la peine n’a pas encore été fixée.

Obtenir la coopération de Greenberg a été largement considéré comme un tournant pour les enquêteurs du ministère de la Justice qui auraient enquêté sur la question de savoir si Gaetz a également violé les lois fédérales sur le trafic sexuel et a eu des relations sexuelles avec la même mineure. L’enquête aurait porté sur la question de savoir si la fille mineure et d’autres femmes étaient payées pour voyager et avoir des relations sexuelles avec Gaetz et ses cohortes aux Bahamas et si le but du voyage était d’influencer illégalement le membre du Congrès.

À la suite de la procédure, l’avocat de Greenberg, qui a insinué le mois dernier qu’un accord entre son client et les procureurs pourrait être très dommageable pour Gaetz, a indiqué que Greenberg fournirait aux enquêteurs toutes les informations qu’ils recherchaient sur le législateur du GOP.

«Il honorera son accord de plaidoyer», avocat Fritz Scheller a déclaré en réponse aux demandes de renseignements sur le point de savoir si son client avait l’intention de témoigner contre Gaetz.

Plusieurs anciens procureurs fédéraux ont pesé sur l’importance du plaidoyer de culpabilité et de l’accord de coopération de Greenberg, tous convenant qu’il semblait mettre Gaetz dans une situation juridique précaire.

Ancien procureur américain Harry Litman a déclaré que l’accord pourrait être un «modèle» pour les procureurs avec Gaetz dans leur réticule.

«L’accord de plaidoyer de Bare Bones par Greenberg, mais le chef d’accusation 1, auquel il plaide, est le compte du trafic sexuel de mineurs. Si leur relation régulière avec les ailiers est comme le prétend Greenberg et de nombreux Floridiens l’attestent, c’est un plan simple pour accuser Gaetz du même crime, une obligation de 10 ans. [minimum]», A-t-il tweeté.

L’accord de plaidoyer Bare Bones de Greenberg, mais le chef d’accusation 1, auquel il plaide, est le compte du trafic sexuel de mineurs. Si leur relation d’ailier régulière est comme le prétend Greenberg et de nombreux Floridiens l’attestent, c’est un plan simple pour accuser Gaetz du même crime, un minimum obligatoire de 10 ans. – Harry Litman (@harrylitman) 17 mai 2021

Analyste juridique CNN et ancien procureur du district sud de New York (SDNY) Elie Honig a noté la description détaillée des preuves présentées dans l’accord écrit de Greenberg.

“Le document nous rappelle continuellement – les procureurs nous le font savoir -” nous avons les marchandises ici “, a déclaré Honig. «Cela se produit tout au long du document – l’accord de plaidoyer – ils parlent des dossiers financiers, des dossiers d’hôtel, des dossiers de carte de crédit. Donc, ce que les procureurs font, c’est dire: “Nous avons des choses à soutenir Joel Greenberg.”

Daniel Goldman, un autre ancien procureur du SDNY, était d’accord avec Honig et a suggéré que de tels détails auraient pu être inclus pour inciter Gaetz à conclure son propre accord.

Explication de la Grande Muraille magique par @eliehonig, comme toujours. Je conviens que ce niveau de détail dans un accord de plaidoyer est très inhabituel. Une raison possible: montrer à Gaetz qu’ils ont les biens pour qu’il puisse envisager ses propres options (y compris une coopération précoce). https://t.co/9qWzLmABM8 – Daniel Goldman (@danielsgoldman) 17 mai 2021

Gaetz, qui n’a pas été inculpé, a nié tout acte répréhensible. Gaetz a déclaré qu’il n’avait jamais payé pour des relations sexuelles et il a affirmé que la dernière fois qu’il avait eu une relation sexuelle avec un adolescent de 17 ans, c’était à l’âge de 17 ans. Si le moment est venu pour Gaetz de se défendre, vous pouvez vous attendre à ce que membre du Congrès pour attaquer la crédibilité de Greenberg en soulignant ses antécédents criminels maintenant admis, de nombreux démêlés avec la loi et des incidents domestiques signalés. Gaetz peut également répéter des allégations concernant un complot d’extorsion et une enquête à motivation politique.

[image via MANDEL NGAN/POOL/AFP via Getty Images]

