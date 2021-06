Joel Kinnaman de la Suicide Squad explique ce qui n’allait pas avec le premier film

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Le DC Extended Universe est un endroit intéressant, avec un mélange de pics et de vallées. La propriété a eu du mal à prendre pied avec les premières entrées, y compris la Suicide Squad 2017 de David Ayer. Un certain nombre d’acteurs reprennent leurs rôles dans The Suicide Squad de James Gunn, dont Joel Kinnaman dans le rôle de Rick Flag. Et Kinnaman a récemment abordé ce qui n’allait pas avec ce film original infâme.