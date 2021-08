Joel Kinnaman, l’acteur de ‘Suicide Squad’ fait l’objet d’une enquête pour viol

Le bureau du procureur suédois prévoit de poursuivre l’enquête sur les allégations portées contre Joel avant de décider de poursuivre ou non l’affaire. La star de cinéma, pour sa part, a partagé une déclaration sur Instagram cette semaine, reconnaissant que toute la situation est “mortifiante et terrifiante”, mais qu’il refuse de continuer à soutenir “l’escalade des menaces quotidiennes” dirigées à la fois contre lui et vos proches. .

« Plus tôt ce matin, j’ai demandé une ordonnance restrictive contre une femme qui a menacé de me blesser physiquement, ma famille et mes proches et d’essayer de m’extorquer de l’argent et d’autres objets de valeur. Bien qu’il soit embarrassant et effrayant de parler de tout cela, ce qui est pire, c’est d’endurer les menaces quotidiennes croissantes de dommages physiques pour moi et mes proches et les menaces d’aller à la presse avec des rumeurs viles et fabriquées à moins que j’accepte une liste. de poursuites », a écrit l’acteur de 41 ans.

Bella a réagi en démentant ces déclarations pour préciser que l’acteur « mérite un Oscar » pour l’histoire qui a été inventée et qu’il interprète pour le public.