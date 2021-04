Joel Rodríguez obtient la place de l’Espagne aux Jeux Olympiques. de tokyo

24/04/2021 à 19:52 CEST

Le marin de Gran Canaria Joël Rodriguez, avec la neuvième place dans le général final de la Régate internationale de classification olympique de la classe Laser standard, a classé l’Espagne pour les Jeux Olympiques. de Tokyo cet été, étant la neuvième des dix classes avec lesquelles il participera à l’épreuve olympique.

De plus, dans la classe Laser Radial, la Catalane Cristina Pujol (CN Port d’Aro), qui a classé notre pays pour cette classe lors de la Coupe du Monde 2019, a obtenu la place individuelle en étant la première Espagnole classée à la vingt-deuxième. position de la femme générale.

Le test de qualification a été très difficile, non pas à cause des conditions météorologiques, avec des vents forts et des vagues, mais à cause du fait qu’il n’y avait que deux places européennes à gagner. et 140 marins de 41 nations ont concouru, dont 16 d’Europe qui aspiraient à l’une des deux places.

Joel Rodríguez (RCN Gran Canaria), 23 ans, est resté dans le Top10 du classement général tout au long de l’épreuve en tant que premier pays classé. La deuxième place est revenue aux Pays-Bas, qui ont terminé onzième.

Le jeune Canarien ne s’est détendu que ce samedi lorsqu’il a ajouté 29e et 39e (écartés) dans les deux derniers tours, déjà avec la place dans sa poche.

Con una brillante trayectoria, campeón del mundo juvenil de Láser Radial en 2014, campeón mundial Sub21 en 2107 y bronce en los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, el discípulo de Gregorio Toribio y de la mano del seleccionador español de la clase Jano Toro ha dado e premier pas.

À la fin de la journée, il a commenté que, “nous l’avons enfin; nous l’avons atteint: le passeport espagnol en laser standard pour les Jeux Olympiques. Nous nous battons depuis longtemps et nous cherchons dur pour atteindre cet objectif: qualifier l’Espagne. . “La place individuelle doit être choisie et des noms tels que celui de l’olympien canarien à Rio 2016, Joaquín Blanco, or au JJ.MM. Tarragone 2018 rend le choix difficile.

Le niveau de la régate est affiché par le vainqueur final, l’Allemand Philipp Buhl, champion du monde en 2020, devant le Brésilien Robert Scheidt et le Britannique Michael Beckett.

Santiago López-Vázquez, directeur de la préparation olympique du RFEV, qui a suivi les régates à Vilamoura, a commenté: “Je félicite Joel et Joaquín (Blanco) pour leur travail d’équipe pour gagner la place pour l’Espagne et l’entraîneur Jano Toro pour son excellent travail technique. “.

Au Laser Radial Féminin, six navigateurs espagnols se sont affrontés pour se classer parmi les 20 meilleures nations classées, une condition requise par le département technique de RFEV pour être une personne désignée comme représentant espagnol à Tokyo.

Asunción Roca, Martina Reino, Cristina Pujol et Fátima Reyes se sont battues pour le poste et se sont relayées parmi les premières positions des Espagnoles.

À mi-parcours du championnat, Pujol s’est imposé comme le leader de l’équipe espagnole et au cours des deux derniers jours, passant toujours de la 15e à la 22e place après les courses d’aujourd’hui, le Catalan de 23 ans et champion d’Espagne, a réussi le lieu individuel à Tokyo.

«Je suis dans un nuage, c’est un mélange entre soulagement et émotion. Jusqu’à mon arrivée, je n’avais pas réalisé que je l’avais réalisé et c’est le résultat d’un long travail. Aujourd’hui je suis sorti dans l’eau en y croyant et grâce à que j’ai pu atteindre l’objectif final “, a mis en évidence. La victoire dans cette catégorie revient à la Danoise Anne Marie Rindom, numéro deux du classement mondial et championne du monde 2019, parmi les 62 comités olympiques qui concourront en voile à Tokyo, seul le Japon, en tant que pays organisateur, et le Royaume-Uni , ont les dix classes classées. L’Espagne, avec la France et les États-Unis, sont les seuls à en avoir neuf.

Il faut maintenant classer la classe Finn, qui a son dernier tour de qualification à la Coupe du monde de Porto du 8 au 12 mai et où les marins espagnols se battront pour une seule place par pays qui reste.