Joelinton a été inspiré par Ronaldinho et Ronaldo, aimé par Julian Nagelsmann à Hoffenheim et vise maintenant plus de buts en tant que signature du record du club de Newcastle

Un prix record en club peut souvent peser lourdement sur un joueur, surtout si les choses ne fonctionnent pas immédiatement.

Deux ans après son transfert de 40 millions de livres sterling à Newcastle depuis Hoffenheim, Joelinton trouve toujours ses marques en Premier League.

.

Joelinton n’a pour l’instant que 10 buts pour Newcastle

Les buts ont été difficiles à obtenir pour l’attaquant, n’en marquant que 10 en 93 matchs pour le club, mais le Brésilien n’a encore que 25 ans et insiste sur le fait qu’il ne laissera jamais tomber la tête.

Jouer pour Newcastle apporte ses propres pressions avec une base de fans passionnés, qui ont des reproches avec le propriétaire Mike Ashley et n’aiment pas particulièrement le manager Steve Bruce non plus.

La réponse de Joelinton est de baisser la tête et de travailler.

“Je n’en ai pas marqué autant depuis que je suis ici, mais je travaille très dur et ils viendront”, a déclaré Joelinton à talkSPORT.

« J’espère entrer dans les buts le plus tôt possible. Je suis convaincu qu’ils arrivent.

Il a poursuivi : « Je savais qu’il y avait de la pression et que le départ était bon, mais quand les choses ne se passent pas sur le terrain, les exigences augmentent vraiment.

.

Joelinton a connu des difficultés lors de ses deux premières saisons à St James ‘Park

« J’ai toujours essayé de laisser ça de côté. Chaque fois que je sors sur le terrain, j’essaie de faire de mon mieux.

« Parfois cela arrive et parfois non. Je ne baisse jamais la tête et je n’abandonne jamais. Je continue de travailler et d’essayer.

“La pression n’est pas seulement sur moi, mais aussi sur tous les joueurs et nous devons savoir comment gérer cela.”

Joelinton est cependant plus qu’à l’aise pour faire face à tous les défis qui se présentent à lui.

Il faut beaucoup de courage pour sortir de chez soi à 18 ans et aller dans un autre pays, dont on ne parle pas la langue.

Mais jouer en Europe était son rêve après avoir atteint son premier objectif de devenir footballeur professionnel.

Né à Alianca, au Brésil, il a gravi les échelons à Sport Recife et a fait ses débuts seniors à seulement 17 ans.

.

Joelinton a fait ses débuts seniors au Brésil en 2014

Bientôt, Hoffenhiem est venu appeler et il a rejoint le club de Bundesliga en 2015, le même mois où son compatriote Roberto Firmino a déménagé à Liverpool.

“Mon premier rêve était de réussir en tant que footballeur professionnel et Dieu merci, je l’ai fait”, a poursuivi Joelinton.

« Ensuite, c’était pour marquer mon premier but en tant que footballeur professionnel. Puis vient le rêve de jouer dans le football européen.

« Mon rêve d’enfant était de réussir en tant que footballeur professionnel.

« Ce n’était pas facile (quitter le Brésil). J’ai déménagé en Allemagne à 18 ans et ce fut un changement énorme. Culture totalement différente, nouveau pays, très loin de chez soi, nouvelle langue. Je devais recommencer.

« Mais toujours dans ma vie, j’ai fait face à mes défis et mes difficultés. Il y avait de la peur, mais ce n’était en fait pas si effrayant.

Hoffenheim a clairement vu quelque chose dans le jeune attaquant, espérant peut-être dénicher la prochaine grande star brésilienne.

.

Ronaldo et Ronaldinho étaient des figures inspirantes pour Joelinton

Joelinton lui-même a admis qu’il était inspiré par certains des grands joueurs brésiliens du passé et qu’il aimait les regarder grandir dans le pays lorsqu’il était enfant.

Il a déclaré: «Je ne dirais pas idolâtré, mais pour tous ceux qui aiment le football, ce sont les joueurs brésiliens qui se sont vraiment démarqués et que nous admirons.

« Ce serait Ronaldinho et Ronaldo. Ce sont les joueurs que j’ai toujours regardé jouer pour l’équipe nationale brésilienne.

“Ce sont des joueurs de haute qualité, des légendes absolues, et ce sont les joueurs que je suivrais et qui m’ont inspiré.”

L’attaquant a joué quatre fois pour les moins de 17 ans du Brésil, mais n’a pas encore reçu de convocation senior en équipe nationale.

Il est encore en apprentissage et il est parfois facile d’oublier qu’il vient tout juste d’avoir 25 ans.

L’une de ses grandes influences était l’ancien manager de Hoffenheim Julian Nagelsmann, qui est actuellement au Bayern Munich.

Nagelsmann était un grand fan de Joelinton, le qualifiant d'”animal” et de “machine” dans les interviews précédentes.

.

Nagelsmann était un grand fan de Joelinton

“Julian Nagelsmann est un grand entraîneur, une grande personne, un grand professionnel. Il m’a beaucoup aidé tactiquement », a ajouté Joelinton.

« Il m’a définitivement aidé à devenir un meilleur joueur. Ce que j’ai appris à Hoffenheim, en vivant en Allemagne, a été un travail acharné et de me concentrer sur ce que vous voulez et l’honnêteté.

«Ce que j’ai appris, c’est cette éthique de travail acharné et de ne pas abandonner vos objectifs et vos buts. C’était le principal apprentissage de l’Allemagne.

Newcastle est venu appeler en 2019 et Bruce l’a signé pour 40 millions de livres sterling.

Il y aura toujours de la pression, mais l’attaquant est heureux dans le Nord-Est et espère qu’il pourra avoir un impact, à commencer par un voyage aux Wolves samedi à 15 heures, en direct sur talkSPORT 2.

.

Joelinton espère augmenter son nombre de buts pour Newcastle

Lors de son passage à Newcastle, Joelinton a ajouté : « Les choses vont vraiment bien. Je suis ici avec ma famille. Mes enfants sont ici et en bonne santé, c’est le plus important.

“En termes de Premier League, j’ai l’impression de m’améliorer et de m’améliorer à chaque match.

« J’espère faire une bonne saison.

Jouez à talkSPORT’S Big5 pour gagner gros

JOUEZ ICI et vous pourriez… Gagner une part de 5 000 £ 5 choix rapides et décider de 3 changeurs de jeu Les inscriptions coûtent 5 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org