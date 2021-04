Joey Allen de l’adjudant se souvient d’avoir joué avec Lars Ulrich dans le groupe Pre Metallica

GARANTIR guitariste Joey Allen a parlé à “The Chuck Shute Podcast” de jouer avec Lars Ulrich dans un pré-METALLICA groupe dans le sud de la Californie en 1980. “C’était en fait un cinq musiciens” Joey rappelé (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “C’était juste quand il a déménagé du Danemark à Newport Beach. Il vivait dans une communauté de tennis appelée Park Newport. Il a publié une annonce dans [a local paper called] les Recycleur, et nous avons répondu à l’annonce. Il avait un guitariste – un type nommé Lloyd Grant, qui a joué, je pense, ‘Allumer les lumières’ sur ça ‘Massacre de métal’ [compilation] enregistrer. Donc c’était moi à la guitare rythmique, Lloyd à la guitare solo, un de mes amis, Jeff Brooks, à la basse, et un autre de mes amis avec qui j’ai grandi a essayé de chanter à l’époque. Nous étions tous si jeunes. Lars était aussi. Mais c’est lui qui m’a excité vers beaucoup de New Wave Of British Heavy Metal et certains des groupes comme TYGERS DE PAN TANG et TÊTE DE DIAMANT – des trucs comme ça. Et puis quand il est retourné au Danemark pour un petit relais, à ce moment-là j’ai demandé Lloyd s’il voulait avoir un autre batteur. Et il a dit: ‘Non. Je vais rester avec Lars». Et j’ai dit: «D’accord». Et c’était tout. Et puis regarde Lars à présent. Il a une piscine plus grande que moi. “

METALLICA a été formé lorsque Ulrich a placé une annonce dans le Recycleur à la recherche d’autres musiciens avec qui jouer. Les guitaristes ont répondu à l’annonce James Hetfield et Hugh Tanner du groupe CHARME EN CUIR.

METALLICA officiellement formé en octobre 1981 et le premier enregistrement du groupe fut “Allumer les lumières” pour la compilation “Massacre de métal”.

DJ de la région de la baie Ron Quintana est venu avec le nom du groupe: il débattait entre l’utilisation «Metallica» et “Metal Mania” pour le nom de son émission de radio et Ulrich l’a encouragé à utiliser “Metal Mania” afin qu’il puisse utiliser «Metallica» pour son nouveau groupe.

METALLICAla première gamme complète de Hetfield, Ulrich, guitariste Dave Mustaine et bassiste Ron McGovney – a joué son premier concert le 14 mars 1982 à Radio City à Anaheim, en Californie.



