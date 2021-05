Joey Allen du mandataire sur Jani Lane: “ Le gars me manque comme un frère ”

Joey Allen dit que lui et son GARANTIR les membres du groupe ont essayé de faire tout ce qu’ils pouvaient pour Jani Lane avant la sortie définitive du chanteur du groupe.

voie a enregistré plusieurs albums avec GARANTIR à la fin des années 80 et au début des années 90, mais a quitté le groupe à plusieurs reprises. Le septième album studio du groupe, “Né de nouveau”, est sorti en 2006 et a présenté Jaime St. James en tant que chanteur principal. En 2008, voie renvoyé à GARANTIR temporairement et en tournée avec le groupe. En septembre de cette année, GARANTIR a annoncé que Jani était reparti. Le groupe l’a remplacé par Robert Mason et a sorti son huitième album studio, “Rockaholic”, en 2011.

Parler à “Ce spectacle Jamieson” sur comment Janila dernière séparation de GARANTIR est venu à propos, Allen dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous avons essayé les retrouvailles pendant environ un an, ce qui a bien commencé et s’est écrasé et brûlé. Et c’était malheureux. Nous avons tous essayé de faire tout ce que vous pouviez pour un gars qui a du mal avec la substance, et à à un moment donné, vous ne pouvez pas faire grand-chose, et vous devez espérer qu’ils ont la force de réussir. Mais c’était une course méchante pour lui. Et c’est juste tragique. Ce n’est pas mieux aujourd’hui que ça c’était quand c’est arrivé. “

Il a poursuivi: “Le gars me manque comme un frère. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, sur et en dehors de la route, à faire de la belle musique, ainsi qu’à nous amuser avec la famille et les amis. C’est donc dommage, bien sûr. au moins on a la musique pour se souvenir de lui et on sort, quand on peut – pas l’année dernière [due to the pandemic] – et jouez ces airs en souvenir de lui et de ce qu’il signifiait pour nous. “

voie est décédé en août 2011 à l’âge de 47 ans. Des ambulanciers paramédicaux ont retrouvé son corps dans une chambre de motel Comfort Inn à Woodland Hills, en Californie, près de Los Angeles. voie avait lutté contre l’abus d’alcool pendant des années.

le maçon récemment dit Perdre du temps avec Jason Green sur la façon dont il a découvert Janila mort: “Je pense que c’était nous et le ABATTAGE les gars, nous étions tous en train de dîner dans un restaurant de steak quelque part au milieu du pays en train de faire un concert, et le téléphone de tout le monde a sonné – il semblait [like it happened] tout à la fois. C’était plutôt rare pour nous – tout le groupe et l’équipe; tout le monde – après avoir pris l’avion, nous étions tous assis autour de la table, avec des amuse-gueules, à attendre que les entrées apparaissent, et tout d’un coup, les téléphones de tout le monde ont explosé. Et c’était ce regard horrible. Je me souviens que quelqu’un regardait et partait [opens his eyes wide]. Et je sais qu’ils se sont dit: «Voilà ce que c’est», et ils avaient parfaitement raison. Nous avons tous pris le téléphone et nous nous sommes dit: «Vous venez d’entendre…?» «Ouais, je viens de recevoir un texto d’untel. «Je viens de manquer un appel téléphonique de six personnes.» “

GARANTIRle dernier album de “Plus fort, plus vite”, est sorti en 2017 via Frontiers Music Srl. Le disque a été enregistré avec le producteur Jeff Pilson – un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER et DOKKEN, entre autres – et a été mélangé par Pat Regan, sauf pour la chanson “Je pense que je vais rester ici et boire”, qui a été mélangé par Collier Chris “The Wizard” (FLOTSAM ET JETSAM, DENT, DERNIER EN LIGNE).



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).