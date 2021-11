Joey Belladonna a hâte de commencer à travailler sur un nouvel album d’Anthrax

Dans une nouvelle interview avec « Nation RA », ANTHRAX chanteur Joey Belladonna a évoqué le fait qu’aucun des groupes « Big Four » du thrash metal des années 1980 – METALLIQUE, ANTHRAX, TUEUR et MEGADETH — se ressemblent malgré le fait qu’ils aient eu beaucoup des mêmes influences. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « En parlant des ‘Big Four’, de toute la programmation et de tout ça, c’était vraiment sympa d’avoir des types de groupes différents et des sons et des voix différents et juste toute l’aura de tout ça ; j’adore cette partie. »

Joey a également tenté d’expliquer comment ANTHRAX a réussi à continuer à produire de la musique de qualité plusieurs décennies dans sa carrière, avec de nombreuses personnes appelant le dernier album du groupe, 2016’s « Pour tous les rois », l’effort le plus important du groupe à ce jour. « Je pense que nous avons juste une si bonne vision de ce à quoi nous voulons ressembler et de la façon dont nous, en tant que groupe, entrons dans un album », a-t-il déclaré. « Je pense juste que c’est tellement amusant parce qu’il y a de si bonnes idées, et nous avons une grande capacité à affronter toutes sortes de choses. Nous ne sommes pas seulement coincés dans une zone; je pense que nous avons beaucoup à offrir. Chaque disque que vous ressentez Comme maintenant, j’ai hâte d’en faire un autre parce que c’est juste une aventure à chaque chanson. Et tu ne sais jamais ce que tu vas avoir aussi. Je veux dire, on prend vraiment notre temps. Évidemment, ça nous prend un un peu plus longtemps [to put out a new album] que la plupart des groupes parfois, je pense, parce que ce n’est pas si simple. Il se passe tellement de choses dans les chansons, nous voulons juste qu’elles soient vraiment, vraiment chaudes, lourdes et fortes et tout. »

Quant à la façon dont il aborde personnellement la création d’albums, Belladone a déclaré: « J’y vais toujours et je fais mon truc. Je ne fais pas vraiment quelque chose de différent. Je pense que je suis aussi concentré que possible. Je pense que je suis beaucoup plus détendu à propos de Je ne semble pas m’en soucier autant qu’avant. Vous faites ce que vous faites et vous vous efforcez simplement [to do the] du mieux que tu peux avec [each] enregistrer. »

Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les « Big Four ».

« Pour tous les rois »l’arrivée de s a suivi une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe a connu une sorte de renaissance, en commençant par ANTHRAXl’inclusion de « Big Four » sur la tournée, et continue avec la sortie 2011 du comeback LP « Musique d’adoration ».

Belladone, dont le dernier retour à ANTHRAX a été officiellement annoncé en mai 2010, était à l’origine le chanteur principal de ANTHRAX de 1984 à 1992, et était considéré comme faisant partie de la formation classique du groupe (aux côtés de Dan Spitz, Ian, Franck Bello et Charlie Benante), qui s’est réuni et a tourné en 2005 et 2006. Sa voix a figuré sur plus de 10 albums, qui se seraient vendus à huit millions d’exemplaires dans le monde.

Belladone avait critiqué ANTHRAXla décision de le licencier au plus fort du succès du groupe, racontant MikeJamesrRockShow.com il y a cinq ans : « Personnellement, ça craint juste de penser que toutes ces années se sont écoulées sans que je n’aie vraiment eu la chance de faire quoi que ce soit. Parce que j’aurais pu chanter sur n’importe lequel de ces disques [that were made during the John Bush era]. Pour ne pas dire que ce qu’ils ont fait était… quelle que soit la raison et le style et tout ça. J’aurais pu facilement chanter ça de toute façon, sans os. Il aurait été facile de chanter. C’est juste que je pense qu’ils cherchaient une autre idée. Je dis toujours ça, qu’ils soient en désaccord. Je pense qu’il n’y avait aucune raison de déménager. Mais tu sais quoi? Nous sommes ici maintenant. »



