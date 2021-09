Joey Belladonna d’Anthrax : la tournée avec Iron Maiden était “incroyable”

Dans une toute nouvelle interview avec Parler Radio Europe‘s Gilles Marron, ANTHRAX chanteur Joey Belladonna a parlé de ce que c’était que de faire le tour du monde avec des groupes de heavy metal légendaires comme DIO, OZZY OSBOURNE et IRON MAIDEN.

“[Ronnie James Dio is] d’une ville]à une heure et demie de moi ici à Ithaque [upstate New York], c’est en fait là que je me suis retrouvé avec ANTHRAX et où j’étais en fait dans un groupe avant ANTHRAX, ce qui était BIBLE NOIRE, qui n’a vraiment jamais décollé pour moi. [Ronnie was in a band called] ELFE… Ronnie, c’est une personne spéciale. C’est juste un chanteur unique. Nous avons tourné ensemble. Nous avons passé de bons moments ensemble à faire des choses. En fait, je viens de faire un livestream pour Ronnie Dio‘s cancer fund — j’ai fait cinq chansons, et c’était en juillet. C’était génial.

“En tournée avec l’un de ces groupes, en particulier DIO, OZZY [OSBOURNE], avec certitude. IRON MAIDEN, nous avons fait tellement de choses ensemble, c’était tellement génial”, a-t-il poursuivi. “Même l’Amérique du Sud, étant dans leur avion, il n’y avait rien de tel, de pouvoir faire ce genre de choses ; c’était incroyable. Sans parler des autres groupes. Tous ceux avec qui nous sommes sortis et avec qui nous avons passé de bons moments étaient vraiment chéris, de pouvoir tourner ensemble.

« Je me souviens avoir pris mon petit-déjeuner plusieurs matins, sinon la plupart des matins, et [MAIDEN singer] Bruce Dickinson]serait tout habillé et prêt à partir. Et juste pour discuter pendant deux heures, c’était quelque chose – vous rigolez un peu, pour pouvoir le faire. Je n’oublierai jamais, à Rio, c’était juste lui et moi vers l’heure du déjeuner, parce que nous ne sommes descendus que tard. Et juste la discussion. Et nous parlions de chanter, et il me chantait quelque chose à propos de quelque chose. Et je regarderais autour et [think], ‘Il n’y a personne ici pour entendre ça.’ C’était tellement génial. Pour être aussi cool de ne pas pouvoir me rejeter ou quelque chose parce que nous sommes la première partie ou quelque chose comme ça – ils n’ont jamais fait ça avec nous. Ils ont toujours été amicaux avec nous. Je me souviens être allé à [IRON MAIDEN bassist] Steve Harrisla maison. Il m’a demandé à Donington. Et je ne l’avais jamais rencontré avant. Alors penser qu’il a été si poli de m’inviter chez lui, je ne l’oublierai jamais.”

Formé par le guitariste Scott Ian et bassiste Dan Lilker dans le Queens, New York le 18 juillet 1981, ANTHRAX a été l’un des premiers groupes de thrash metal à émerger de la côte Est et est rapidement devenu un leader du genre aux côtés de METALLIQUE, TUEUR et MEGADETH.

Actif depuis cinq décennies, ANTHRAX a sorti 11 albums studio, a reçu plusieurs certifications or et platine, a reçu six Grammy nominations, a fait le tour du monde depuis 1984 en jouant des milliers de spectacles, notamment en tête d’affiche au Madison Square Garden et au Yankee Stadium avec les “Big Four”.

ANTHRAXle dernier album de, “Pour tous les rois”, a été appelé par certains critiques ANTHRAXl’album le plus puissant à ce jour. Son arrivée fait suite à une période de cinq ans au cours de laquelle le groupe connaît une sorte de renaissance, à commencer par ANTHRAXl’inclusion de “Big Four” sur la tournée, et continue avec la sortie 2011 du comeback LP “Musique d’adoration”.



