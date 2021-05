Joey Belladonna revient sur l’apparence de “ marié avec enfants ” d’Anthrax: “ C’était une explosion ”

ANTHRAX chanteur Joey Belladonna s’est entretenu avec Syracuse, la station de radio rock classique de New York TK99 à peu près à l’époque où lui et ses camarades de groupe ont été invités à jouer dans un épisode de la sitcom télévisée révolutionnaire “Marié avec des enfants”, une émission qui s’est avérée être un favori de tous les ANTHRAX membres. L’épisode était intitulé “Mon dîner à l’anthrax”, et le groupe a passé une semaine avec le Bundy famille à l’emblématique Studios Sunset-Gower au cœur d’Hollywood, apprendre leurs répliques, répéter et tourner l’épisode – et entrer dans un peu d’eau chaude avec les producteurs de l’émission quand ils ont pris “Bud Bundy“(David Faustino) à voir METALLICA.

En février dernier, ANTHRAX le batteur Charlie Benante a dit que l’apparition du groupe sur “Marié avec des enfants” a été “l’un des temps forts” de sa carrière. “Le dernier jour où nous avons filmé la série, nous en avons fait deux”, a-t-il déclaré. “Nous avons pensé que le premier s’est très bien passé, le public a beaucoup ri et nous avons tous atteint nos objectifs. Les scénaristes et les producteurs sont descendus et ont décidé de changer certaines de nos lignes. Il y avait un rythme différent maintenant, mais les nouvelles lignes étaient plus drôles.”

Un résumé de la “Mon dîner à l’anthrax” l’épisode, qui a été diffusé à l’origine en mars 1992, se lit comme suit: “C’est Al et Chevillele 20e anniversaire de Peggy ne veut qu’une chose de Al… Pendant ce temps Kelly et Bourgeon gagner le concours «My Dinner With Anthrax», ce qui signifie une fête à la maison avec le groupe de thrash-metal, mais il n’y aura pas de fête à moins qu’ils ne se débarrassent d’abord de maman et de papa. La réponse: les inciter à prendre des «vacances» en Floride qui se révèlent être une escroquerie de vente à temps partagé où le vendeur ne les laissera pas seuls. “Chaque membre de ANTHRAX avait quelques lignes à dire dans le spectacle et le groupe a joué “Dans mon monde”.