Joey Chestnut mange 17 livres de cocktail de crevettes en 8 minutes !

Il s’avère que, Joey Châtaigne peut inhaler des crevettes aussi vite qu’il peut des hot-dogs… parce que la légende de l’alimentation est passée en mode bête avec un cocktail de crevettes ce week-end, avalant 17 livres de l’apéritif en 8 minutes !

L’homme de 38 ans a accompli l’exploit sauvage lors du huitième championnat annuel de dégustation de cocktails de crevettes de St. Elmo à Indianapolis, samedi – et la scène brute/étonnante a été filmée.

Dans les images de l’événement, vous pouvez voir des centaines de personnes se rendre au concours pour regarder Chestnut manger – et « Jaws » n’a pas déçu.

Après un compte à rebours, Chestnut – qui détient plus de 40 records du monde de concours culinaires – a attrapé une poignée de crevettes et les a mangées si rapidement, l’annonceur a déclaré qu’il avait rangé des kilos du plat en quelques secondes.

La châtaigne a finalement détruit la concurrence… en mangeant 17 livres et 1,6 once de fruits de mer. Et, selon les résultats officiels de l’événement, il a battu la deuxième place de près de trois livres complets !!

La partie la plus stupéfiante de tout cela? Chestnut a déjà battu cette marque auparavant – en 2018, il a mangé 18 livres et 9,6 onces de crevettes lors de la compétition.

#MangerGOAT