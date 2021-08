Joey Gallo a frappé 150 circuits dans sa carrière dans les ligues majeures

in

Le jardinier Joey gallo des Yankees New York a frappé 150 circuits en Ligue majeure de baseball MLB.

Gallo a excellé dans les majeures avec beaucoup de circuits et de bons tirs du champ extérieur, à sa septième saison dans la ligue. MLB a frappé son 150e circuit en portant un uniforme de Los Angeles. Yankees de New York avant l’Athlétisme d’Oakland.

Joey gallo il est à égalité avec Chuck Klein pour le sixième joueur le plus rapide à enregistrer 150 circuits en carrière. Les seuls joueurs à atteindre 150 plus vite que lui sont Ryan Howard, Ralph Kiner, Eddie Mathews, Albert Pujols et Mark McGwire.

Depuis 2017, pas plus de 10 joueurs ont disputé trois saisons avec 30 circuits, il s’agit de Francisco Lindor, Nelson Cruz, Mike Trout, Nolan Arenado, Manny Machado, JD Martinez, Edwin Encarnación et Paul Goldschmidt.

Les 13 coups de Joey gallo avec les Bronx Mules, il y a eu 5 circuits, 5 doubles et 3 simples dans le MLB 2021. Gallo se dirige sans aucun doute vers 200 circuits et avec un peu plus de difficulté également 300.

Il n’a pas encore montré sa meilleure version avec l’uniforme des Mules, il ne s’est pas retrouvé le même que lorsqu’il était dans les Rangers, ce n’est ni pareil ni pareil, mais pas impossible et ça ne semble être qu’une question de temps .