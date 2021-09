Joey Gallo joue des Caraïbes avec des touches de balle comme Rougned Odor

Le jardinier du Yankees de New York, Joey Gallo, montre qu’il “joue aussi les Caraïbes” dans le Ligue majeure de baseball – MLB, le laissant en évidence quand d’une manière surprenante touché la Balle contre les Twins du Minnesota lors du match de la saison de lundi après-midi 2021.

A travers le match Yankees vs Twins, Joey Gallo a montré sa malice et l’application du jeu du “ballon des Caraïbes” a contribué à la cause de son équipe, touchant le ballon au premier lancer de son deuxième quart de l’après-midi et où il montre qu’il est sûr Il a vu son partenaire et ami Rougned Odor, qui cette saison de Major League nous a donné des jeux comme ça.

La clôture de la cinquième manche était en cours et Gallo a surpris Caleb Thielbar, car lors du premier lancer qu’il a effectué, il a touché le ballon et a atteint le premier but en toute sécurité, réalisant ainsi le premier coup sûr des Yankees cet après-midi de lundi dans la MLB et avec qu’ils ont brisé le no-frappeur que les Twins avaient dans ce jeu de balle susmentionné.

Ici la vidéo :

Les Yankees obtiennent leur premier coup sûr du match avec un… Joey Gallo bunt pic.twitter.com/rUV7vuNRnZ – Talkin’ Yanks (@TalkinYanks) 13 septembre 2021

Le maintenant voltigeur des Yankees a partagé plusieurs années avec Odor dans les Rangers, où ils ont montré une excellente relation et à tel point, qu’il s’avère que l’un joue comme l’autre, où ils sont copiés et cette touche de malice qui est nécessaire au baseball. est Ils le donnent aux “Bronx Mules” en cette saison 201 de la Ligue majeure.

Joey Gallo hier contre les Mets n’a obtenu que sa deuxième volée de sacrifice en sept ans dans la MLB et aujourd’hui, comme un Latino, il joue les Caraïbes avec une carie aux Meliizos pour atteindre 88 coups sûrs en cette saison 2021.

De plus, cela devrait donner confiance à ce joueur des Yankees, car offensivement il ne vit pas le meilleur moment, où il mène même toutes les Ligues majeures en retraits au bâton reçus avec un total de 193.

Gallo atteint 0,197 avec 88 coups sûrs, 32 circuits, 70 points produits et 78 points marqués.