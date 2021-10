Joey Gallo résume la façon dont les médias new-yorkais l’ont traité dans un tweet

Il n’y a pas beaucoup de villes plus difficiles à jouer en tant que joueur en difficulté que New York. Les fans sont prompts à vous faire savoir quand ils sont frustrés. Il y a un microscope constant sur vous. Et il y a un grand contingent de médias qui, soyons justes, comprend des journalistes avec des agendas différents.

Lorsque les Yankees ont acquis Joey Gallo des Texas Rangers à la date limite des échanges, l’espoir était que la puissance gauche de Gallo serait le match parfait pour le Yankee Stadium et ses dimensions favorables au champ droit. Mais pendant toute sa carrière, Gallo a été un frappeur de grande puissance et à frappe élevée qui a plané autour de la ligne Mendoza pendant sept saisons. Vous savez ce que vous obtenez avec lui.

Et tandis que les Yankees s’attendaient à mieux qu’un frappeur de .160 avec une défense fragile, il est facile de se sentir désolé pour Gallo lorsqu’il est critiqué pour la façon dont il met son uniforme… littéralement.

Oh mon Dieu. Toute mon émission portera sur cet article, n’est-ce pas… quelqu’un aimerait-il venir pour que je ne délire pas seul ? pic.twitter.com/ihbeuK1UCs – Spooky Ghostsulias (ils/eux) (@StaceGots) 24 octobre 2021

Un article récent de Bob Klapisch de NJ.com a offert une anecdote anonyme sur la routine d’avant-match de Gallo, qui consistait, euh, à étaler son uniforme et à vouloir un maillot qui lui allait bien. Le fait que quelqu’un ait ressenti le besoin d’offrir ce détail sous la protection de l’anonymat était un peu idiot, mais cela résume vraiment l’expérience des Yankees pour un joueur en difficulté.

Gallo a eu à peu près la réponse parfaite à ce rapport sur Twitter.

Moi : Littéralement s’habille. Médias : Oui, c’est pour ça qu’il craint. https://t.co/5xaRjecvQf – Joey Gallo (@JoeyGallo24) 25 octobre 2021

Laissez l’homme s’habiller. Allez.