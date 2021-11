Joey Jordison (NŒUD COULANT), Jeff LaBar (CENDRILLON), Leslie West (MONTAGNE), Colline poussiéreuse (ZZ TOP), Robby Steinhardt (KANSAS), Alan Lancaster (STATUS QUO), John Lawton (URIAH HEEP) et Ken Hensley (URIAH HEEP) sont parmi les musiciens qui ont été inclus dans le segment « In Memoriam » le 2021 Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation. L’événement, qui a eu lieu au Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, a été enregistré le 30 octobre mais n’a pas été diffusé sur HBO et diffuser sur HBO Max jusqu’à hier (samedi 20 novembre).

« In Memoriam », qui montrait également des images de Charlie Watts (LES PIERRES QUI ROULENT), Sylvain Sylvain (POUPÉES DE NEW YORK) et Records de mégaforce co-fondateur Marsha Zazula, parmi tant d’autres, s’est terminé le Don Everly et une version de LES TOUJOURS FRÈRES classique « Tout ce que j’ai a faire c’est rever » par Brandi Carlile et deux de ses camarades de groupe.

Le segment « In Memoriam » 2021 a honoré les musiciens et professionnels de l’industrie musicale suivants :

* Charlie Watts (LES PIERRES QUI ROULENT)



* Hilton Valentine (LES ANIMAUX)



* Sylvain Sylvain (POUPÉES NEW YORK)



* Michael Stanley



* BJ Thomas



* BB Dickerson (GUERRE)



* Bob Moore



* Ronnie Wilson (LA BANDE D’ÉCART)



* Sarah Dash (LABELLE)



* Jim Tucker (LES TORTUES)



* Tchad Stuart (TCHAD ET JEREMY)



* Charley Fierté



* Marie Wilson (LES SUPRÊMES)



* Pervis Staples (LES CHANTEURS DE BASE)



* KT Oslin



* Nanci Griffith



* Phil Spector



* Prix ​​Lloyd



* Ronnie Tutt



* Charles Connor



* Roger Hawkins



* Chuck E. Weiss



* Paddy Moloney (LES CHEF DE CHEFS)



* Joey Ambroise (BILLY HALEY ET SES COMÈTES)



* Dennis « Dee Tee » Thomas (KOOL ET LE GANG)



* Brian Travers (UB40)



* Anche alto (BOB SEGER ET LE SILVER BULLET BAND)



* Danny Ray



* Pee Wee Ellis



* Biz Markie



* Choc G (SOUS-SOL NUMÉRIQUE)



* MF Doom



* Poussin Corée



* Prince Markie Dee (GROS GARÇONS)



* John « Extase » Fletcher (WHODINI)



* Bruce Suède



* Chucky Thompson



* DMX



* Mike Mitchell (LES ROIS)



* Leslie West (MONTAGNE)



* Colline poussiéreuse (ZZ TOP)



* Ralph Schuckett (UTOPIE)



* Robby Steinhardt (KANSAS)



* Alan Lancaster (STATUS QUO)



* Jeff LaBar (CENDRILLON)



* Joey Jordison (NŒUD COULANT)



* Alan Cartwright (PROCOLE HARUM)



* Tim Bogert (FUDGE À LA VANILLE)



* Jim Steinman



* Herbie Herbert



* Walter Yetnikoff



* Lee « Scratch » Perry



* Bhaskar Menon



* Russ Thyret



* Marsha Zazula (Records Megaforce)



* Rasoir Billie Joe



* Jerry Jeff Walker



* Hal Ketchum



* Lapin pleureur (LES LARGUEURS)



* Joe Long (LES QUATRE SAISONS)



* geai noir (JAY ET LES AMÉRICAINS)



* John Lawton (URIAH HEEP)



* Ken Hensley (URIAH HEEP)



* Rupert Névé



* Malcolm Cecil



* Al Schmitt



* Bordure Graeme (BLEU MOODY)



* Jamie Oldaker



* Kenny Malone



* Ron Bushy



* Jeune rouillé (POCO)



* Paul Coton (POCO)



* Gerry Marsden (GERRY ET LES STIMULATEURS)



* Don Everly (LES TOUJOURS FRÈRES)

Dernières années salle de rock la cérémonie devait être entièrement virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19.

Cette année, c’était la première fois salle de rock a eu lieu dans la plus grande salle de Cleveland après les cérémonies précédentes au Public Hall Auditorium.

Le 36e anniversaire Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation a vu certains des plus grands noms de la musique être reconnus pour leurs contributions, y compris COMBATTANTS DE FOO, LES GO-GO’S, Jay Z, Carole Roi, Todd Rundgren, Tina Turner et LL Cool J. Randy Rhoads (OZZY OSBOURNE) a reçu le prix d’excellence musicale qui est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).