Joey Jordison était “S ** Tting Bricks” en jouant avec Metallica au Download Festival 2004

NŒUD COULANT‘s Joey Jordison et TUEUR‘s Dave Lombardo rempli pour METALLIQUE le batteur Lars Ulrich lorsqu’il n’a pas pu se présenter au Télécharger festival en Angleterre en juin 2004. Ulrich plus tard, il a imputé sa non-apparition à l’épuisement, causé par un programme de tournées incessant et la rupture de son mariage de sept ans avec Skylar Satenstein.

NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor réfléchi sur Jordisonles performances avec METALLIQUE lors d’une conversation avec Knotfest.com‘s Ryan J. Downey. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “Nous étions là-bas avec [Joey], en le regardant… C’était tellement surréaliste à regarder Joey jouer avec [METALLICA], parce que nous avons tous grandi en les écoutant. Et Joey était en train de chier des briques. Je veux dire, il [had] son masque, mais à chaque fois qu’il revenait et qu’il enlevait son masque, il disait simplement : “Comment vais-je ? Comment je vais?’ Je me dis ‘Tu es en train de le tuer.’ Moi, Paul [Gray, then-SLIPKNOT bassist], Pitre [SLIPKNOT percussionist], nous étions tous là à l’encourager. Et ils ont fini par lui lancer différentes chansons qu’ils n’avaient pas répétées. Ils ont jeté tous les INSUFFISANTS merde sur lui, et il le savait putain. Ils l’auraient probablement gardé là toute la nuit s’ils avaient pu. Il a joué la majorité du set.

“Cela, pour moi, a été un moment tellement incroyable pour lui que c’était cool d’être là-bas pour partager ça avec lui”, Corey a continué. “C’était une petite baise spéciale – presque comme si c’était le moment où vous savez que vous l’avez fait. Vous voyez ce reflet de respect de sans doute votre plus grande influence, votre plus grand pair. Ils vous ont signé comme ça devait être putain d’énorme pour lui. Et je me souviens qu’il m’a dit que c’était tellement flou qu’il ne se souvenait vraiment de rien jusqu’à ce qu’il regarde la vidéo. Et il a raison – cette merde peut passer [very quickly] parce que tu es tellement dedans…

“Je ne sais pas s’ils s’y attendaient, mais il est allé là-bas et il a montré non seulement au groupe mais à tous leurs fans – non seulement le niveau de respect que nous avons pour eux et la musique, mais que nous pouvons tenir notre propre”, a ajouté Taylor. “Et je pense que c’était un grand moment. C’était une grande partie de cela.”

Jordison joué huit pistes de l’ensemble de 11 chansons, avec Lombarde et Ulrichla technologie de la batterie Flemming Larsen aider avec les coupes restantes.

Jordison réfléchi sur le moment des années plus tard. “Aussi cool que de jouer ce spectacle, ce qui était plus cool jouait dans METALLIQUEdans la salle d’entraînement, a-t-il dit. C’était juste moi et ces trois gars, juste en train de nous échauffer. Quel rêve devenu réalité, mec. Je vais en rêver de temps en temps. C’était l’un des meilleurs concerts de ma vie.”

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

JordisonLa famille de s a confirmé qu’il était décédé « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

Photo gracieuseté de METALLIQUE