Joey Jordison pleuré par les fans de Slipknot après son décès soudain

Les fans de Slipknot pleurent la mort de l’ancien batteur Joey Jordison après l’annonce soudaine de son décès cette semaine. Dans un communiqué, la famille de Jordison a révélé qu’il était décédé lundi à l’âge de 46 ans, mais n’a pas fourni de détails sur la cause de son décès. “Nous avons le cœur brisé de partager la nouvelle que Joey Jordison, batteur, musicien et artiste prolifique est décédé paisiblement dans son sommeil le 26 juillet 2021”, indique le communiqué.

“La mort de Joey nous a laissé le cœur vide et des sentiments de tristesse indescriptible”, ajoute le communiqué. “A ceux qui connaissaient Joey, comprenaient son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique.” Les fans se sont depuis rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer la mort de Jordison et publier des mémoires sur son incroyable talent. Faites défiler vers le bas pour lire ce que les fans, amis et pairs de Jordisnon disent.

Je suis choqué et attristé d’apprendre le décès de Joey Jordison. Un musicien et auteur-compositeur incroyable, parti bien trop tôt.

Mes plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et tous ceux qu’il a touchés par son talent. RIP Joey 📸 – Jesse Wild / Rhythm Magazine pic.twitter.com/a8UBwhTyeZ – Dave Lombardo (@TheDaveLombardo) 27 juillet 2021

“RIP Joey Jordison. Les pensées et les prières accompagnent sa famille et ses amis”, a tweeté un fan. “En pensant à Corey Taylor, j’espère qu’il va bien. Joey et Paul se tapent tous les deux au paradis en ce moment même.”

RIP à l’un de mes héros d’enfance. Celui-ci fait mal. Mes pensées vont à ses amis et à sa famille. Vive #joeyjordison pic.twitter.com/5E5sL7gmaP – Jake Something (@JakeSomething_) 27 juillet 2021

“Rest In Peace Joey Jordison. Tu as changé la donne avec Slipknot”, a écrit le chanteur de Hatebreed Jamey Jasta. “A amené le blast beat au grand public ! A donné aux enfants un groove pas comme les autres. La persévérance ne serait jamais arrivée sans Joey & the Slipknot camp. Condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Parti trop tôt

Absolument choqué et vidé d’apprendre le décès de @joeyjordison. En plus d’être un batteur incroyable, il a toujours été un gars classe. Quand il a entendu à quel point @MaxPortnoy_ était un fan, il a envoyé à la maison une boîte géante remplie de @slipknot swag : chemises, sweats à capuche, sacs à dos… pic.twitter.com/Ga3xtZk8ec – Mike Portnoy 🤘 (@MikePortnoy) 27 juillet 2021

“Repose en paix Joey Jordison. Voir le décès d’un autre membre fondateur de Slipknot fait très mal. Ce groupe compte beaucoup pour moi et pour les autres. Merci d’avoir fait partie de ma vie en grandissant avec votre musique”, a tweeté le musicien Johnnie Guilbert.

Je n’ai pas de mots, l’appeler une inspiration serait un euphémisme. D’innombrables heures à étudier chaque mouvement derrière le kit. Je dois beaucoup à Joey Jordison et je ne pourrais jamais imaginer être là où je suis aujourd’hui sans son influence. RIP pic.twitter.com/BAnLHW9Re2 – Alex Bent (@AlexBentDrums) 27 juillet 2021

“Je ne peux vraiment pas croire qu’il soit parti. Sans aucun doute l’un des plus grands batteurs de tous les temps et une énorme influence sur beaucoup. RIP Joey Jordison”, a écrit un fan en deuil sur Twitter.

bien qu’il soit mieux connu en tant que batteur, il convient de rappeler que Joey Jordison était aussi un grand guitariste. il était excellent dans les poupées de meurtre pic.twitter.com/xCfpNP4lcL – rob crypt 🐰 (@robcryptx) 27 juillet 2021

“Repose en paix, légende absolue”, a tweeté un fan en deuil. “Joey Jordison était un musicien incroyable et l’un de mes batteurs préférés.”

RIP Joey Jordison Je ne t’oublierai jamais. Tu as changé ma vie pour toujours. ❤️🖤🔥 pic.twitter.com/R0OetL1JpJ – Mercredi 13 (@officialwed13) 27 juillet 2021

“Repose en paix, Joey Jordison. L’un des batteurs les plus cool et les meilleurs que je connaisse”, a écrit un dernier fan. “Il était travailleur et intelligent. Il va me manquer.”

