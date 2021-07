Joey Jordison se souvient du directeur de Roadrunner A&R qui a signé Slipknot

Monte Conner, le vétéran de l’industrie musicale qui a signé NŒUD COULANT à Records de Roadrunner, a rendu hommage à Joey Jordison, le qualifiant de “personnage vraiment révolutionnaire qui manquera beaucoup aux fans de metal du monde entier”. La Fondation NŒUD COULANT la famille du batteur a confirmé que Jordinson est décédé « paisiblement dans son sommeil » lundi (26 juillet) d’une cause non précisée. Il avait 46 ans.

Dans un essai pour Variety, Conner écrit en partie : “Joey Jordison était l’un des musiciens les plus talentueux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. Les fans le connaissent pour son style de batterie explosif et sans retenue, mais la plupart ne réalisent pas qu’il était aussi un auteur-compositeur, arrangeur et guitariste doué qui comprenait l’art de créer d’énormes refrains et crochets. Avec le bassiste du groupe, Paul Gris (décédé en 2010), Joey a écrit la majorité de la musique du groupe, avec le chanteur Corey Taylor ajoutant les paroles inoubliables qui résonneraient et parleraient aux « Maggots », comme le groupe appelait leurs fans. »

Conner a également rappelé sa première rencontre avec Jordison, en disant: “Il avait non seulement une vaste connaissance du heavy metal extrême et underground, mais il était une encyclopédie sur toutes choses Records de Roadrunner. Il voulait parler de DÉICIDE, NÉCROLOGIE, SUFFOCATION, SÉPULTURE et tous ses groupes préférés sur le label, et écoutez quelques histoires d’initiés. Il en savait autant sur Roadrunnerla liste et l’histoire de comme je l’ai fait, sinon plus – et je faisais partie du label depuis 1987.”

Mont, qui est actuellement vice-président de l’A&R chez Records d’explosion nucléaire, a conclu : “Joey était un personnage vraiment révolutionnaire qui manquera beaucoup aux fans de métal du monde entier. Je me sens incroyablement chanceux d’avoir fait partie de son voyage trop court mais sismique.”

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

La même année qu’il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC. Il a également collaboré avec d’anciens FORCE DU DRAGON et courant KRÉATEUR bassiste Frédéric Leclercq dans SINSAENUM.

