Joey King explique pourquoi il a arrêté de partager sa vie sur les réseaux sociaux

« J’ai dû me rappeler plus maintenant les raisons d’avoir la sécurité d’avant», A expliqué l’interprète. Joey a depuis dit à Flaunt qu’il doutait davantage des parties de sa vie qu’il permettait au public de voir.

La star de Act a déjà parlé de la gêne de l’attention qu’elle avait reçue en ligne en raison de sa relation avec son ex-petit ami et la co-star de The Kissing Booth Jacob Elordi.

« Tout ce que vous pouvez vraiment faire à ce moment-là est d’éteindre votre téléphone et de ramper dans le lit de votre sœur et de regarder ses amis avec elle, parce que lorsque vous traversez quelque chose et le monde veut vivre ça avec toi ou [quiere] obtenir tous les détails de vous à ce sujet, c’est vraiment difficile », a-t-elle déclaré à propos de sa rupture avec Elordi à Refinery 29. « Certaines de ces choses sont juste pour toi. »