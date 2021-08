Joey King portait une perruque dans tous les “Kissing Booth 3” à l’exception de ce look…

Puisque The Kissing Booth 2 et The Kissing Booth 3 ont été enregistrés en même temps, Joey a continué à porter la même perruque dans la dernière partie. Lors de la promotion du deuxième film de la saga, Joey a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il montre les coulisses de sa transformation en Elle.

Dans le clip, vous pouvez voir comment son équipe glam se maquille et met sa perruque, qui tombe sous son épaule et est coiffée de vagues désordonnées, le même look avec lequel elle apparaît dans The Kissing Booth 3. Selon Just Jared , à la fin de TKB3, Joey King montre ses cheveux naturels. Sans vouloir donner de spoilers, nous nous référons à quand le protagoniste apparaît dans le futur.