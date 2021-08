Joey King porte-t-il une perruque dans The Kissing Booth 3 ?

Des spoilers légers sur The Kissing Booth 3 sont dans cet article. Ne lisez pas si vous n’avez pas encore vu le film… à moins que vous ne vous souciez pas d’être gâté, auquel cas allez-y !

Le Kissing Booth 3 est arrivé sur Netflix ! Et au cas où vous seriez curieux, oui, Joey King porte une perruque pendant presque tout le film. Pour rappel, le casting de Kissing Booth a filmé les deuxième et troisième films dos à dos en Afrique du Sud, et selon People, Joey s’était récemment rasé la tête pour incarner Gypsy Rose Blanchard dans The Act en 2018.

Lors de la promotion de The Kissing Booth 2, Joey a partagé un aperçu des coulisses de ce qu’il lui a fallu pour retrouver le personnage d’Elle – y compris l’équipe de coiffure et de maquillage mettant sa perruque Elle:

Puisque The Kissing Booth 2 et 3 ont été filmés en même temps, Joey a porté cette perruque tout au long du troisième volet. Mais! Selon Just Jared, une scène spécifique du film mettait en vedette les cheveux de Joey : la toute fin, quand nous voyons Elle dans le futur. Je ne vais pas gâcher les détails de cette scène juste au cas où, mais voici un moment BTS du tournage :

Joey a parlé de se raser la tête pour jouer Gypsy Rose en 2018, disant à Séduire que ce n’était pas grave. “Je n’ai jamais vraiment eu d’attachement à mes cheveux. Je me moque complètement de ce qui leur arrive”, a-t-elle expliqué. “Aucune partie de moi n’était nerveuse ou ne le devinait. Tant de gens me demandaient : ‘ As-tu vraiment peur ?’ ou « Etes-vous nerveux ? » ou dites : « Vous êtes si courageux. Et je disais : ‘Je ne suis pas courageux, je me coupe juste les cheveux.’ »

