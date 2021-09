Joey Logano réagit à la querelle Chase Elliott-Kevin Harvick

Cela fait 11 jours que Chase Elliott et Kevin Harvick se sont affrontés – d’abord sur la piste au Bristol Motor Speedway, puis dans de multiples confrontations houleuses après la fin de la course de nuit – mais la querelle entre les pilotes des séries éliminatoires reste un sujet brûlant en NASCAR.

Alors qu’Elliott a signalé dimanche à Las Vegas Motor Speedway qu’il était prêt à passer à autre chose, Harvick a continué à réprimander le pilote Chevrolet n ° 9, en utilisant des mots choisis et en comparant Elliott à un enfant de 9 ans.

Et maintenant, son collègue pilote des séries éliminatoires Joey Logano a pesé sur la situation.

S’adressant aux médias mercredi, Logano a déclaré, via NASCAR.com, qu’il était « surpris » par les commentaires discordants d’Elliott et de Harvick, mais – comme tout le monde à peu près en dehors de cette querelle – il les a également trouvés « humoristiques » et « jolis divertissant.”

Mais le pilote Ford n°22 a déclaré qu’il ne se rangeait du côté d’aucun d’eux et qu’il pouvait apprécier leurs deux points de vue. Mais il a reconnu qu’il serait “en colère de chaque côté”.

.@chaseelliott: Grand fou pic.twitter.com/AClXOtWgpx – NASCAR (@NASCAR) 19 septembre 2021

Il y a deux week-ends à Bristol lors de la première course éliminatoire des séries éliminatoires, Harvick et Elliott sont entrés en contact tandis que Harvick passait pour la tête avec 35 tours à faire. Elliott a dû aller au stand pour un pneu coupé et a perdu plusieurs tours à cause de cela, mais lorsqu’il est revenu sur la piste, il est passé devant Harvick, a emporté la ligne de la Ford n ​​° 4 et a aidé Kyle Larson à remporter la victoire.

Après la course, Elliott a accusé Harvick de rencontrer des conducteurs tout le temps, et Harvick a qualifié le blocage d’Elliott de “poulet-[expletive] mouvement.” Puis dimanche à Las Vegas, Harvick a déclaré qu’Elliott ne pouvait pas faire la course avec les autres pilotes pour les positions sur la piste et être surpris lorsqu’ils courraient en arrière.

Interrogé à Las Vegas sur les représailles possibles de Harvick ou de l’un de ses coéquipiers de Stewart-Haas Racing, Elliott a joué les choses cool et a déclaré en partie: “Ils peuvent faire ce qu’ils veulent.”

Mais lorsqu’on lui a demandé comment il se sentirait à la place d’Elliott, Logano a parlé franchement. Plus de NASCAR.com :

« Je serais nerveux. Je serais peut-être un peu nerveux à propos de la situation, vous savez, selon qui passera au tour suivant ou non », a déclaré Logano. « Cela pourrait vraiment affecter la façon dont les choses se passent. J’ai l’impression d’avoir appris beaucoup de leçons dans ce sport. Certains m’ont coûté cher. C’est peut-être celui qui m’a vraiment coûté très cher. Donc, vous savez, ils deviennent plus intelligents chaque année, mais vous savez, je pense que nous gérons tous les choses différemment après avoir vécu des choses dans le passé.

Bien qu’ils n’aient remporté aucune des trois premières courses éliminatoires, Harvick et Elliott se sont tous deux qualifiés pour le tour suivant lorsque le champ des éliminatoires a été réduit à 12 pilotes sur les 16 prétendants au titre de départ. Avant la course de ce week-end au Talladega Superspeedway, Elliott est sixième au classement et 22 points au-dessus de la ligne de coupure, tandis que Harvick est 10e et sept points en dessous. Logano s’est également qualifié pour les huitièmes de finale et est septième au classement et six points au-dessus du seuil.

Mercredi, Logano a partagé ses réflexions sur la notion de Harvick jouant à des jeux d’esprit et a déclaré: “Les jeux sont joués tous les jours, je le crois.” Et puis il a relayé certaines de ses expériences passées avec Harvick.

Plus de Logano, par NASCAR.com :

«Je crois que lorsque vous courez pour la victoire, c’est une bataille à tous points de vue, que ce soit sur la piste ou hors piste, je pense que parfois c’est une bataille. Et ça monte en flèche. Kevin est parfois connu pour être ce type. Je pense au nombre de fois où il m’a fait de petits commentaires, vous savez, et cela semble augmenter à mesure que l’intensité augmente. J’ai l’impression qu’il peut penser que c’est un outil dans sa boîte qu’il peut utiliser, et vous savez, cela peut lui réussir. C’est probablement pour ça qu’il le fait, peut-être qu’il trouve que ça marche. Peut-être qu’il trouve que cela fonctionne pour lui autant que de blesser quelqu’un d’autre. Je ne peux pas répondre à ces questions.

Après que Denny Hamlin a remporté la première course de la ronde des éliminatoires de la Cup Series, NASCAR se dirige vers Talladega Superspeedway pour le Yellawood 500 (14 h HE, NBC). Ensuite, NASCAR affrontera le Charlotte Motor Speedway Roval pour la deuxième course éliminatoire des séries éliminatoires le 10 octobre.

NASCAR à Talladega : onze de départ pour le Yellawood 500, la deuxième ronde des 12 éliminatoires

voir 40 images

Photo des séries éliminatoires NASCAR : Quels pilotes entrent déjà en difficulté pour le prochain tour des séries éliminatoires ?