Joey Morgan, ‘Guide des éclaireurs de l’étoile de l’apocalypse zombie, décédé à 28 ans

L’acteur Joey Morgan, plus connu pour son rôle dans Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, est décédé à l’âge de 28 ans. Selon The Hollywood Reporter, Morgan est décédé dimanche matin, bien qu’aucune cause de décès n’ait encore été communiquée. Un représentant de l’acteur né à Chicago a révélé la tragique nouvelle plus tard dans la journée.

« Joey Morgan est décédé tôt dimanche matin », lit-on dans le communiqué. « Ce fut un choc et nous a tous dévastés qui l’aimions. Il nous manquera beaucoup. Nous espérons que tout le monde comprend à quel point cela est douloureux pour ses proches et peut respecter les limites et leur permettre de faire leur deuil en privé. » Son rôle dans Scouts Guide… – qui mettait en vedette Tye Sheridan et Logan Miller – était la performance cinématographique la plus remarquable de Morgan, bien qu’il soit également apparu dans d’autres films indépendants acclamés par la critique tels que Flower with Zoey Deutch, Kathryn Hahn, Tim Heidecker, Adam Scott et Dylan Gelula. Parmi les autres films dans lesquels margan a joué, citons Camp Manna, Compadres, Sierra Burgess Is a Loser et Max Reload and the Nether Blasters. Morgan a également joué des rôles dans une poignée de séries télévisées bien-aimées, comme Angie Tribeca, Chicago Med et Critters: A New Binge.

De nombreuses personnes avec lesquelles Morgan a travaillé se sont manifestées pour pleurer sa disparition. Le directeur du Scouts Guide Christopher Landon a tweeté : » Joey Morgan est entré dans ma vie il y a près de 9 ans lorsque j’ai créé Scouts. Il était calme, drôle, intelligent et attentionné. » Landon a ajouté: « Et quand les caméras ont tourné, il était magnétique. Il est décédé aujourd’hui et la nouvelle est déchirante. Je suis honoré de l’avoir connu. »

Miller a également commémoré Morgan, en publiant une série de photos de son « cher ami » sur Instagram et en écrivant une légende pour rendre hommage à la star déchue. « Le monde a perdu un grand humain », a commencé Miller. « On m’a dit que mon cher ami Joey Morgan était décédé. Joey était gentil, généreux, hilarant, extrêmement talentueux et plein d’amour et de vie. Nous n’avons eu que du plaisir ensemble. »

« Peu importe où nous étions dans le monde, nous nous rattrapions toujours et nous nous tenions compagnie pendant les années de formation de notre entrée dans notre industrie », a poursuivi Miller. « Parfois, nous ne nous voyions pas pendant des années et une fois que nous nous sommes réunis, c’était comme si seulement quelques jours s’étaient écoulés. Je suis tellement reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble et je suis désolé que nous n’ayons pas eu plus de temps. Tu me manques. Je t’aime ! Et je te verrai plus tard mec. »