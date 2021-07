Joey Tempest d’Europe rend hommage à Ronnie James Dio avec la performance acoustique “Heaven And Hell”

L’EUROPE  leader Joey Tempête a rendu hommage au légendaire chanteur de heavy metal Ronnie James Dio en effectuant une reprise acoustique du classique SABBAT NOIR chanson “Paradis et enfer”. Regardez la vidéo ci-dessous.

Ronnie décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur, qui enregistrait et tournait avec SABBAT NOIR ramification PARADIS ENFER avant sa maladie, a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

Diol’autobiographie tant attendue de , intitulée “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, sortira le 27 juillet via Presse permutée. Il a été écrit avec un ami de longue date de 30 ans et auteur musical estimé Mick Mur, qui a repris le flambeau après Ronniepasse.

L’EUROPE  a sorti six albums depuis sa réunion il y a 18 ans : “Commencer dans l’obscurité” (2004), “Société secrète” (2006), “Dernier regard sur Eden” (2009), “Sac d’os” (2012), “La guerre des rois” (2015) et “Marcher la Terre” (2017).

“Marcher la Terre” a été mis à disposition via Enregistrements Hell & Back (Musique de doublure d’argent). Il a été enregistré au célèbre Studios d’Abbey Road à Londres avec Grammy Awardproducteur gagnant Dave Cobb (FILS RIVAUX, Le tireur Jennings, Jason Isbell, Chris Stapleton).



