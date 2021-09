Joey Vera d’Armored Saint sur le suicide de son ami Mike Howe: “Je n’avais aucune idée qu’il souffrait”

SAINT BLINDÉ‘s Joey Vera a réfléchi au décès récent de Mike Howe, en disant le ÉGLISE EN MÉTAL le chanteur était “un gars adorable” qui “n’a jamais eu de choses méchantes à dire sur qui que ce soit”.

Howe a été retrouvé mort à son domicile à Eureka, en Californie, le 26 juillet. Selon TMZ, HoweLa cause officielle du décès a été déterminée comme étant l’asphyxie due à la pendaison. Un porte-parole du département du shérif du comté de Humboldt a déclaré que les autorités du site appelaient cela un suicide. Il n’avait que 55 ans.

Véra discuté Howeest décédé lors d’une récente interview avec “Je ne demande à personne avec Kevin Re LoVullo”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Comme beaucoup de gens ont probablement lu à son sujet, c’était juste un gars adorable. Nous avons tourné avec eux à plusieurs reprises au cours des sept dernières années – un groupe formidable avec qui tourner, ÉGLISE EN MÉTAL — et peu importe ce que tu faisais pendant la journée, nous étions en tournée et c’est le train-train quotidien et c’est la même chose encore et encore et les balances et parfois une salle de merde ou il fait froid et tu es malade et fatigué… Tourner n’est pas facile, ce n’est pas pour tout le monde, mais vous pouvez toujours compter sur Mike pour te faire sourire. Et il aurait cette façon de vous remonter le moral, peu importe ce qui se passait dans votre journée ce jour-là. Et c’est donc un témoignage de sa personnalité et de son cœur. C’était un gars bien. Et j’ai toujours compté sur ça de sa part, et je l’ai apprécié. J’ai eu beaucoup de temps à traîner avec lui. Il traînait souvent avec nous. Il n’était pas vraiment un fêtard ou un buveur, vraiment, mais il aimerait quand même passer du temps avec nous et passer du temps avec nous. En fait, je pense qu’une tournée, nous avons partagé un bus ensemble et c’était juste de bons moments pour pouvoir simplement s’asseoir avec lui et traîner et discuter de conneries – parfois parler de politique ou parfois nous ne parlions de rien. Et il n’a jamais rien dit de méchant à propos de qui que ce soit. Et c’était juste un gars génial. Et il va malheureusement nous manquer.

“Pour être honnête avec vous, je n’avais vraiment aucune idée qu’il souffrait de quoi que ce soit mentalement, je ne savais vraiment pas,” Joey a continué. “Ce n’était pas quelque chose dont il parlait. J’étais juste abasourdi quand j’ai appris la nouvelle, comme je pense que la plupart d’entre nous le sont.

“Tout le monde dit la même chose – j’aurais aimé qu’il tende la main et j’aurais pu l’aider d’une manière ou d’une autre ou dire quelque chose, et peut-être que cela l’aurait changé. Tout le monde veut dire cela et ressentir cela.

“Je ne connais pas grand-chose à la maladie mentale et je n’en ai pas beaucoup d’expérience, mais je sais que c’est très réel et je sais que c’est une chose très difficile. C’est plus difficile pour beaucoup d’entre nous qui ne la comprennent pas Et pour les gens qui souffrent, je sais qu’ils ne voient pas d’issue, et c’est une chose très difficile pour eux à traverser… et dire quelque chose. Cela peut être la moindre petite question, mais cela peut faire toute la différence.

TMZ a déclaré que les flics d’Eureka avaient reçu un appel juste après 10 heures du matin le 26 juillet, signalant un décès inattendu dans une maison. Au moment où les députés sont arrivés, ils ont trouvé Howe mort sur les lieux.

Selon la police, les drogues et l’alcool ne seraient pas des facteurs du décès et aucune substance contrôlée ou attirail n’a été trouvé sur les lieux.

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

Avant de rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL il y a plus de trois décennies, Howe a passé deux ans à la tête d’un groupe de metal californien HÉRÉTIQUE.

Le mois dernier, Véra‘s SAINT BLINDÉ compagnon de groupe John Bush Raconté “Je ne demande à personne avec Kevin Re LoVullo” qu’il “ne pouvait pas y croire” quand il a entendu la nouvelle de Mike décès. « Nous venions de [done] une tournée avec ÉGLISE EN MÉTAL il n’y a pas si longtemps – nous sommes allés jouer un tas de dates en Europe avec ÉGLISE EN MÉTAL, quelques festivals ainsi que beaucoup de grands spectacles ensemble », a-t-il déclaré. « Et nous avons également fait des spectacles ici en Amérique sur la côte ouest – nous avons joué à Portland, Seattle, San Francisco et LA. Mike était juste un chanteur incroyable – voix puissante, super ambiance.

“Je suis toujours assez abasourdi par son décès, je ne peux tout simplement pas y croire”, a-t-il poursuivi. “Nous avons partagé un bus récemment et nous avons fait un tas d’interviews ensemble parce que les gens voulaient interviewer les deux chanteurs quand nous étions en tournée ensemble. Je suis vraiment déçu par celle-ci. Je ne sais pas quoi dire.

“J’ai entendu dire qu’il s’est suicidé, et, mec, j’aurais aimé qu’il m’appelle. Parce que nous avons discuté après la tournée. Il a son fils aîné. Je pense que son fils jouait au football universitaire, et il était super fier de ses enfants. Celui-là me frappe vraiment très fort.

“Mike était l’un de ces gars – c’était juste un homme gentil; c’était juste un bon gars”, John ajoutée. “Dans le monde de la musique, vous rencontrez beaucoup de connards – dans des groupes et hors des groupes, des agents et des managers, peu importe. Mais c’était un bon gars. C’était un gars vraiment sympa et une personne authentique. Et celui-là me dérange vraiment. .”