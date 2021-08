Joey Votto égale le record de Barry Bonds et Nelson Cruz

Vraiment quoi de Joey vote c’est impressionnant et c’est d’une manière qui n’arrête personne, où il voit la balle comme le melon lui-même.

Il a 25 circuits, 72 points produits et une moyenne de 285 sur la saison, mais ce qui est impressionnant, c’est que la plupart de ces chiffres sont placés lors des 22 derniers matchs des Reds de Cincinnati.

Le joueur des Reds est l’un des joueurs avec le plus de poids dans l’équipe et c’est une bonne nouvelle pour les fans de son équipe, ainsi que pour le monde du ballon, car avec ses 37 ans, il montre que tant qu’ils ont la qualité et l’envie, tout est possible.