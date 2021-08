Joey Votto est le meilleur batte dans les majors après le All-Star Game

Le joueur des Reds de Cincinnati, Joey vote, il connaît une saison 2021 vraiment mémorable, à tel point qu’il est le meilleur chauve-souris du Ligue majeure de baseball – MLB après la pause des All-Star.

Joey vote Après le All-Star Game, il s’est consacré à la frappe, ayant à ce jour les meilleurs numéros offensifs de la seconde moitié de la saison 2021 de Grandes ligues, quelque chose de vraiment marquant pour un joueur de 37 ans.

Les Reds se sont appuyés sur le travail offensif de Vote, qui à force de coups de circuit et de production serait facilement le MVP du MLB s’il est décerné pour le travail effectué dans la seconde moitié de la saison, un réel danger au marbre.

Dans la pause All-Star, Joey vote il était à égalité au 43e rang de la Ligue nationale pour les circuits. Après cela, il est maintenant à égalité pour la deuxième place, derrière seulement Fernando Tatis Jr. avec 25 coups sûrs au tour complet.

De plus, le joueur de premier but des Reds est le seul joueur de la ligue. MLB avec 10 circuits ou plus après le All-Star Game 2021 et également, avec un total de 32 circuits, il mène la ligue en points produits après cette pause.

Quoi de Joey vote C’est vraiment positif et leur performance l’a aussi avec les meilleurs OPS du MLB dans la seconde moitié de la saison, devant des joueurs comme Juan Soto, Bryce Harper et George Springer, qui ont été vraiment en feu.

Au cours des 15 derniers matchs, Vote Il a une ligne de .362 / .426 /, 963., avec 11 circuits, 21 coups sûrs, 24 points produits, le tout en 58 présences au bâton.