Joey Wendle et Dietrich Enns mènent les Rays à une victoire de 7-2 contre les Tigers

Joey Wendle a triplé et a réussi un circuit, Dietrich Enns, 30 ans, a gagné pour la première fois dans les ligues majeures et les Rays de Tampa Bay ont battu les Tigers de Detroit 7-2 samedi.

Kevin Kiermaier a doublé et triplé pour aider les Rays à mettre fin à une séquence de deux défaites consécutives.

Miguel Cabrera de Détroit a décroché son 2974e coup sûr en carrière avec un simple RBI en quatrième.

Enns (1-0) a retiré six prises sur des prises en quatre manches de relève sans coup sûr, neuf ans après avoir été repêché par les Yankees de New York de l’Université Central Michigan.

Le partant des Rays Chris Archer a accordé un point sur deux coups sûrs avant de partir après quatre manches avec une gêne à la hanche gauche.

Casey Mize (7-8), de Detroit, qui est sur une limite de lancer, a accordé trois points en deux manches.

Wendle a triplé avec un retrait dans la seconde. Mike Zunino a suivi avec un Grounder au troisième et Wendle a battu le lancer de Jeimer Candelario au marbre. Kiermaier a suivi avec son deuxième triple en autant de matchs, donnant aux Rays une avance de 2-0.

Après une promenade, Brandon Lowe a porté la marque à 3-0 avec un ballon sacrifice.

Wendle a mené le quatrième avec un circuit et Lowe a porté la marque à 5-0 avec un simple point produit plus tard dans la manche.

Jonathan Schoop a mené en fin de manche avec un doublé – le premier coup sûr de Détroit – et a marqué sur la ligne de Cabrera un simple à droite, mais la volée du sacrifice de Randy Azorarena a rétabli l’avance de cinq points de Tampa Bay en cinquième.

Austin Meadows a porté la marque à 7-1 en neuvième avec le troisième ballon sacrifice de Tampa Bay avant le circuit de Robbie Grossman en fin de manche.

SE DÉPLACE

Rayons : A placé INF Wander Franco (ischio-jambiers) sur la liste des blessés des 10 jours et a choisi OF Josh Lowe pour Triple-A Durham. A réintégré Azoarena de la liste de paternité et rappelé INF Taylor Walls de Durham. Le manager de Tampa Bay, Kevin Cash, a déclaré avant le match qu’il espère que Franco pourra revenir cette saison.

Tigres : a placé le LHP Matt Boyd (coude) sur la liste des blessés des 10 jours et a appelé le LHP Ian Krol de Triple-A Toledo.

UNE LONGUE ATTENTE

Enns a remporté sa première victoire dans les grandes ligues lors de son 203e match professionnel, mais seulement sa huitième dans les majeures. Il a lancé dans les systèmes des ligues mineures Yankees, Twins, Padres et Rays, a passé un hiver au Venezuela et a lancé dans la ligue indépendante de la City of Champions Cup 2020.

SUIVANT

Les équipes terminent leur série du week-end dimanche avec Tarik Skubal de Détroit (8-12, 4,30) face à Luis Patino (4-3, 4,65). Le match a été avancé d’une heure à 12 h 10 en raison du match à domicile des Lions de l’autre côté de la rue au Ford Field.