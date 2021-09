Jogo, le portable à vos pieds pour devenir Messi | La technologie

Si les bracelets d’activité nous aident à améliorer les performances dans des sports comme la course à pied ou le cyclisme… Pourquoi pas un wearable sur les pieds pour les footballeurs ?

De nombreux sports utilisent déjà le vêtements comme un outil de formation supplémentaire, mais la technologie n’est pas très répandue dans le football. Ou du moins la technologie qui collecte les données de jeu en temps réel.

Jogo est un portable conçu pour les footballeurs. Il est placé à l’intérieur de la semelle des bottes, et est capable de mesurer 200 données différentes 1000 fois par seconde.

Ses créateurs veillent à ce que ces données aider à découvrir les forces et les faiblesses de chaque joueur, et permet aux entraîneurs (ou joueurs) de se concentrer sur des domaines spécifiques qu’ils souhaitent améliorer. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Comme on le voit, Jogo C’est une sorte de coussin qui se place à l’intérieur de la semelle intérieure, sur les deux pieds.

N’importe quel gabarit ne vaut pas la peine, il faut en utiliser des spéciaux, mais ils sont assez résistants et ne coûtent pas trop cher, environ 20 euros. Avec l’avantage que Ils conviennent à tout type et marque de chaussures de football, ou des chaussures de sport.

Pour recharger le portable, qui a une autonomie d’environ 16 heures, il suffit de soulever un petit rabat sur la semelle intérieure, sans avoir à le retirer de la chaussure.

Jogo est capable de reconnaître la direction, la force et l’impact de la balle sur chaque pied séparément.

Au total, il reconnaît et enregistre toutes ces actions :

Distance totale Temps passé sur le ballon Touches de balle Vitesse moyenne Balle reçue Balle reçue Total des sprints Distance de dribble Décélération Distance de course Vitesse de sprint Passes Répartition des jambes Travail mécanique Puissance de tir Accélération Distance de marche Allure de travail

Ces données sont envoyées à une application mobile qui les organise et les analyse pour offrir des informations très précieuses aux entraîneurs.

Non seulement à niveau physique (données telles que distance parcourue, vitesse, accélération, etc.), mais aussi sur les aspects techniques et tactiques du jeu, puisqu’il recueille le temps de possession du ballon de chaque joueur, les passes données et reçues, le pourcentage d’utilisation de chaque jambe en contact avec le ballon, la puissance de tir, la distance de dribble, etc.

Ce sont des données très précieuses à la fois pour les entraîneurs et pour les joueurs eux-mêmes.

Jogo il a un prix de 84 euros sur KickStarter, et comprend deux capteurs et deux modèles. Mais gardez à l’esprit que l’analyse des données nécessite de payer des frais mensuels.

Cela ne fera pas de vous Messi ou Cristiano Ronaldo, mais cela vous aidera à y parvenir plus facilement.