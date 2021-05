Johan Cruyff voulait que Salomon Kalou soit hollandais avant de devenir un héros méconnu à Chelsea aux côtés de l’idole Didier Drogba, puis Hertha l’aimait jusqu’au scandale

Il y a une place spéciale réservée dans l’histoire de Chelsea à Salomon Kalou.

Même s’il n’est pas sur l’étagère du haut aux côtés de grands modernes comme Frank Lampard, John Terry et Didier Drogba, il est toujours là.

.

Kalou, Raul Meireles et Jose Bosingwa ont tous des médailles de vainqueurs de la Ligue des champions

Dans de nombreuses années, lorsque ceux qui l’ont réellement regardé jouer n’étaient pas là pour raconter l’histoire, sa page Wikipédia et sa bande de faits saillants sur YouTube pourraient en fait lui donner un statut légendaire.

En effet, l’ancien attaquant ivoirien a absolument tout gagné à Stamford Bridge, mettant en vedette et marquant fréquemment pendant six années glorieuses au club.

C’est un joueur qui a été chéri par Johan Cruyff au début de sa carrière puis adoré par les fans du Hertha Berlin à la fin.

Cela nous a fait réfléchir, était-il… en fait assez bon?

Après tout, personne ne se présente à une finale de la Ligue des champions avec une araignée coupée à l’arrière de la tête à moins d’avoir quelque chose à son sujet.

.

La coupe de cheveux la plus emblématique de l’histoire de la finale de la Ligue des champions ?

Avant le retour de Chelsea sur la plus grande scène d’Europe contre Manchester City samedi, il est impossible de ne pas réfléchir à cette nuit de Munich en 2012 avec un sentiment de perplexité.

Kalou, aux côtés de Bosingwa et du débutant Ryan Bertrand, a renversé une équipe du Bayern Munich composée de Manuel Neuer, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Muller, Arjen Robben et Franck Ribery.

Avec John Terry, Branislav Ivanovic, Ramires et Meireles tous suspendus ou blessés, une équipe épuisée et, avouons-le, moyenne de Chelsea a réussi un miracle.

Ils ont terminé sixième de la Premier League, derrière Newcastle United, cette saison-là.

Peut-être que Kalou a toujours été victime de ce récit, placé parmi un groupe de joueurs qui ont été portés à travers cette période par de véritables légendes de Chelsea.

.

Kalou avait en fait une bonne chance pour Chelsea dans la nuit, forçant un rare arrêt de Neuer

En vérité, il n’a jamais été aussi bien noté en Angleterre.

Mais ce n’était pas le cas partout ailleurs.

Commençant comme une jeune star à Feyenoord, Kalou a laissé une impression durable aux côtés du héros de Liverpool Dirk Kuyt.

Ils étaient affectueusement connus sous le nom de « K2 », apparemment une référence à un groupe de pop belge appelé « K3 ».

Kalou a remporté le prix Johan Cruyff en 2005, le désignant comme le jeune talent le plus prometteur de l’Eredivisie, et la légende néerlandaise elle-même était fan.

.

Qui savait que ces deux-là avaient déjà formé un partenariat de grève mortel?

À 20 ans, Kalou a demandé la naturalisation accélérée pour devenir citoyen néerlandais afin de pouvoir jouer pour les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2006.

Bien qu’il soit né en Côte d’Ivoire, comme son frère Bonaventure Kalou, qui représentait les éléphants à l’époque, Kalou était recherché par l’entraîneur de l’équipe nationale néerlandaise Marco van Basten et Cruyff a également soutenu la candidature.

C’était d’autant plus controversé que les Pays-Bas étaient en fait tirés au sort dans le même groupe que la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2006 – et la compagnie d’assurance Centraal Beheer a fait une publicité télévisée dans laquelle Kalou représente l’Allemagne, rivale des Pays-Bas, contre eux.

En fin de compte, il n’est pas allé au tournoi après le rejet de sa candidature et il a refusé la possibilité de représenter son pays de naissance jusqu’en 2007.

La saga a été un facteur majeur dans sa décision de rejoindre Chelsea en 2006, où il jouerait aux côtés de l’homme le plus célèbre de Côte d’Ivoire: Didier Drogba.

Kalou a admis avoir apporté une caméra à sa première séance d’entraînement pour l’équipe de Jose Mourinho, où il côtoyait les légendes susmentionnées.

.

Kalou a pu jouer aux côtés d’un trésor national dans son pays natal pendant six ans

Un titre de Premier League, une Coupe de la Ligue, quatre FA Cups et une Ligue des Champions plus tard, lui et Drogba sont partis en tant qu’agents libres en 2012.

Ils étaient quelque chose de plus proche de leurs égaux à ce moment-là, bien que les supporters des Bleus aient à peine remarqué le départ de Kalou au milieu des adieux de Drogba.

Drogba était le héros de Chelsea à Munich, mais Kalou a joué son rôle en marquant le but crucial à l’extérieur contre Benfica en quart de finale.

La rédemption était la sienne aussi, étant donné qu’il était l’un des cinq qui ont marqué leurs pénalités lorsque Chelsea a perdu en finale contre Manchester United en 2008.

Et il a en fait réussi à faire mieux que Drogba pour son pays, remportant ce titre insaisissable de la Coupe d’Afrique des nations en 2015 après la retraite de son coéquipier.

Mais qu’en est-il de la carrière nationale de Kalou après son départ de Chelsea ? Il n’avait que 27 ans, après tout.

.

Un Kalou de 27 ans en transfert gratuit? Pas mal du tout

Il a passé les deux saisons suivantes à Lille, terminant deuxième derrière Zlatan Ibrahimovic dans la course du Soulier d’Or de Ligue 1 en 2013/14.

Et il était encore temps de devenir un peu une légende en Allemagne aussi.

Hertha Berlin a signé l’Ivoirien en 2014 et sa campagne 2015/16 est écrite dans le folklore de la Bundesliga.

Les 14 buts en championnat de Kalou et ses performances influentes ont presque aidé le club allemand à sceller une place improbable en Ligue des champions, avant une capitulation de fin de saison.

Au cours de cette période, il est devenu le premier joueur de l’histoire à enregistrer des chiffres à deux chiffres en une seule campagne en Angleterre, en France et en Allemagne.

.

Kalou est devenu une sorte de héros culte à Berlin

Mais malgré son statut de héros culte à Berlin, sa carrière de six ans au club s’est terminée de manière acrimonieuse l’année dernière.

Au plus fort de la pandémie, il a semblé faire la lumière sur la situation au retour de Hertha à l’entraînement, diffusant en direct leurs tests et enfreignant les directives de distanciation sociale.

Après avoir été libéré par la suite par le club, il exerce désormais son métier dans l’élite brésilienne avec Botafogo.

Il y a clairement ceux qui pensent encore qu’à 35 ans, Kalou est un talent spécial – et son dossier suggère qu’il l’a toujours été.