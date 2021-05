Johann Rupert n’a pas l’intention de vendre Richemont, qui a rebondi au quatrième trimestre – WWD

LONDRES – Avec une forte hausse des ventes au quatrième trimestre et la Compagnie Financière Richemont en reprise post-pandémique, la dernière chose qui préoccupe Johann Rupert est de vendre l’entreprise qu’il a fondée il y a plus de 30 ans.

S’il est heureux de coopérer avec des concurrents tels que Farfetch, Kering, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et Bulgari, Rupert’s Richemont restera fièrement indépendant.

Rupert, président, fondateur et actionnaire de référence, a déclaré que le groupe avait investi – et récolté beaucoup trop de récompenses – pour que l’entreprise vende ou fusionne maintenant avec un concurrent. Si cela se produisait, a-t-il dit, tous les actionnaires en souffriraient.

“Richemont restera autonome”, a déclaré Rupert vendredi alors que Richemont faisait état d’une hausse de 30% des ventes au quatrième trimestre et d’une baisse de 8% des ventes fiscales en année pleine à 13,14 milliards d’euros.

À taux de change constant, les ventes ont diminué de 5% au cours des 12 mois se terminant le 31 mars.

Les bénéfices ont grimpé de 38% à 1,29 milliard d’euros, la société confirmant un «bon départ» pour le nouvel exercice, «avec une accélération des tendances» dans tous les domaines d’activité.

La Chine, les États-Unis, le commerce électronique et les maisons de joaillerie ont tous enregistré de solides performances, Rupert étant prudemment optimiste quant aux perspectives d’avenir de l’entreprise et du luxe en général.

Il a cherché à annuler une fois pour toutes les spéculations en cours sur un tieup avec Kering.

Il a admis qu’il «s’entend très bien» avec les propriétaires de Kering, la famille Pinault, et avec François-Henri Pinault en particulier – mais il est impossible qu’il leur vende.

«Nous collaborons déjà avec Kering dans le domaine de la lunetterie – et nous le ferons également avec d’autres.»

Il a admis que Kering l’avait approché «il y a longtemps», mais a déclaré que ce n’était pas dans l’esprit de «Nous voulons vous acheter», mais plutôt de «Travaillons ensemble». Rupert a ajouté qu’il avait des approches similaires dans le passé «d’au moins trois personnes».

Rupert a également noté que l’approche de Kering a eu lieu «lorsque le cours de notre action était dans les années 50» et qu’il a maintenant presque doublé.

Vendredi, l’action Richemont a clôturé en hausse de 5% à 99,36 francs suisses.

Il a évoqué un «rapport de blogueur» et l’a décrit comme «ancien et périmé et de seconde main – et tout simplement inutile. C’était un inconvénient pour François-Henri Pinault et pour moi. Les blogueurs reçoivent les nouvelles environ un an plus tard, et souvent de la part de tiers. »

Rupert a également réitéré la stratégie d’investissement de l’entreprise, a parlé du fonctionnement de l’organisation – et a fait valoir qu’il n’était pas le seul en charge.

«Nous avons tendance à acheter des produits, puis à renforcer la valeur et la valeur de la marque. Nous avons un conseil d’administration collégial et une culture d’entreprise totalement différente de celle des autres entreprises », a déclaré Rupert, ajoutant que le conseil d’administration de Richemont prend du temps pour discuter des problèmes et est tellement à l’écoute que« nous n’avons jamais eu de vote ».

Rupert n’a pas non plus envie de se séparer de ses marques. Il est fier de l’approche encourageante de Richemont et a déclaré qu’il était prêt à attendre des années pour que les marques prospèrent – malgré la pression des marchés pour obtenir des résultats rapides.

En 1997, il a déclaré avoir acheté Panerai pour 1 million de dollars, “et aujourd’hui, je ne le vendrais pas pour 1 milliard de dollars.” Il a acheté Van Cleef & Arpels pour 300 millions de dollars il y a deux décennies, l’a inversé et a déclaré qu’il disposait désormais d’un flux de trésorerie disponible supérieur à celui de Tiffany & Co.

Richemont a terminé l’année avec une augmentation de 1 milliard d’euros de sa trésorerie nette à 3,93 milliards d’euros, qui provenait de la trésorerie des activités opérationnelles et d’une gestion stricte du besoin en fonds de roulement.

La société a proposé un dividende de 2 francs suisses pour ses actions A, qui sont cotées et négociées à la SIX Swiss Exchange.

Rupert a également abordé l’avenir d’AZ Factory après le décès de son fondateur Alber Elbaz le mois dernier des complications du COVID-19. AZ Factory est une joint-venture entre Richemont et Elbaz et la première collection lancée plus tôt cette année.

Rupert a déclaré que tout le monde était en état de choc «et de grande tristesse» à propos de la mort du créateur à Paris à l’âge de 59 ans. Il a déclaré que Richemont était en discussion avec le partenaire de longue date d’Elbaz, Alex Koo, sa famille et ses neveux sur la façon dont ils veulent procéder. .

“Ils doivent nous faire part de leurs souhaits, et il serait irrespectueux de commenter” avant cela, a déclaré Rupert.

Il a ajouté que le créateur a laissé derrière lui des collections qui n’ont pas encore été présentées, et que lui et Elbaz «planifiaient si loin dans le futur et rigolaient tellement. Sa mort est une perte personnelle. Il est même difficile d’imaginer qu’il est parti de toutes nos vies. »

En ce qui concerne la société dans son ensemble, Rupert a déclaré que Richemont avait été «testé contre le stress» comme jamais auparavant lors de la crise du COVID-19 l’année dernière, et qu’il était confiant pour l’avenir.

Il a déclaré que les affaires avaient tourné à un tournant en août dernier et avaient commencé à se redresser sérieusement à la mi-février, les fortes tendances des ventes se poursuivant.

«Nous nous comportons très bien, même par rapport à nos concurrents du luxe, et il y a de réels signes de croissance non seulement en Chine mais aussi aux États-Unis d’Amérique», a déclaré Rupert.

Les ventes dans la région Amériques ont diminué de 10% à taux de change constant au cours de l’exercice 2021, mais s’étaient régulièrement améliorées tout au long de l’année, avec une croissance de 21% au quatrième trimestre.

Les ventes en Europe ont baissé de 30%, compte tenu de toutes les restrictions de voyage, du gel du tourisme international, des couvre-feux et des fermetures temporaires de magasins. Richemont a déclaré que tous les principaux marchés, à l’exception de la Russie, avaient enregistré des baisses à deux chiffres, bien que les ventes se soient redressées au quatrième trimestre.

«Là où les marchés sont déjà ouverts, nous avons très bien fait et là où les marchés ne sont pas encore ouverts», a déclaré Richemont en ligne.

Les bijoux ont enregistré de solides performances au cours de l’année, la catégorie dépassant les niveaux de vente de 2019.

La division a enregistré une croissance des ventes de 3% à taux de change réels et de 7% à taux de change constants, Cartier, Van Cleef & Arpels et Buccellati ajoutant des produits à leurs collections les plus vendues.

Le PDG de Cartier, Cyrille Vigneron, a déclaré que la performance du quatrième trimestre était «assez prometteuse» pour les bijoux haut de gamme en général. «L’appétit du client est là, et il y a un long terme [positive] tendance pour les bijoux de marque. »

La division horlogère spécialisée de Richemont, qui comprend IWC, Panerai et Vacheron Constantin, a vu ses ventes augmenter à deux chiffres en Asie-Pacifique, en partie soutenue par l’ouverture de cinq flagships sur le pavillon de luxe Alibaba Tmall et la participation aux salons Watches & Wonders à Shanghai et Sanya .

En Chine continentale, les ventes de montres ont augmenté à trois chiffres.

Dans l’ensemble, la division a affiché une baisse de 21 pour cent des ventes pour l’année, portée par une hausse de 10 pour cent, d’une année sur l’autre, au dernier trimestre.

Rupert a noté que la restructuration et les «investissements très lourds» visant à réparer la division horlogère portaient leurs fruits et que le réseau de vente au détail s’est également amélioré.

Quelque 73% des ventes se font désormais par l’intermédiaire de magasins internes ou franchisés, les ventes à la clientèle locale augmentant à «deux chiffres» et atténuant en partie la contraction du tourisme récepteur en raison de la baisse des voyages internationaux à la suite de la pandémie.

Il a déclaré qu’au cours des quatre dernières années, “les ventes ont été moins que les ventes, ce qui arrête le marché gris et les remises.” La reprise de la division, a-t-il dit, «n’a cessé de s’accélérer» à partir du troisième trimestre de l’exercice, les quatre premiers mois de l’année civile s’échangeant au-dessus des niveaux de 2019.

Les ventes au détail en ligne, y compris Net-a-porter, M. Porter et Yoox, ont augmenté de 6% au cours de l’année et représentent désormais environ 21% du chiffre d’affaires du groupe. La société a ajouté qu’elle constatait une «croissance à trois chiffres» des ventes au détail en ligne de ses marques individuelles.

En ligne a été le seul canal de vente à avoir progressé au cours des 12 mois, le commerce de détail ayant baissé de 1% et les revenus de gros et de redevances de 27%. Rupert a déclaré que les «investissements massifs» de Richemont dans le commerce électronique et en ligne au cours des cinq dernières années commencent enfin à porter leurs fruits.

Richemont a également noté que les distributeurs en ligne, dont Net-a-porter, ont réduit leur perte d’exploitation à 223 millions d’euros sur l’année, reflétant des contrôles de coûts «stricts», une baisse des charges d’exploitation et une gestion rigoureuse des stocks.

Richemont a déclaré que son partenariat avec Alibaba avait conduit à l’ouverture de 11 produits phares sur le pavillon de luxe Tmall d’Alibaba, pour Cartier, Van Cleef & Arpels; IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget et Vacheron Constantin; Net à porter; Chloe; Dunhill et Montblanc.

Rupert a déclaré que la société apprenait beaucoup de son partenariat avec Alibaba, y compris le fait que les clients chinois veulent faire leurs achats «sur leurs téléphones portables, à tout moment, n’importe où».

Il a ajouté que Richemont travaille d’arrache-pied à la construction d’un «modèle hybride» avec le géant chinois, qui allie la conservation à une plate-forme technologique sophistiquée.

Comme annoncé en novembre dernier, Farfetch a également rejoint le parti, formant un partenariat stratégique mondial avec Richemont et Alibaba pour fournir aux marques un «accès amélioré» au marché chinois et accélérer la numérisation de l’industrie mondiale du luxe.

Richemont a noté que Net-a-porter et Yoox devenaient des «hybrides», fonctionnant comme des détaillants en ligne multimarques tout en hébergeant également des concessions électroniques.

«Cela préserve la dimension curatoriale de [both retailers] tout en leur permettant d’enrichir l’étendue de leur offre avec un engagement de capital supplémentaire très léger », a déclaré Richemont.

Yoox, qui vend des stocks hors saison en ligne, ajoutera une place de marché à sa plate-forme au début de 2022, élargissant son offre actuelle de plus de 14000 marques pour inclure plus de choix et de nouvelles catégories de produits.

Rupert a déclaré vendredi que l’accord avec Alibaba propulsait les marques et les détaillants de Richemont à «de nouveaux niveaux», les entreprises bénéficiant «de manière substantielle de l’agrégation exponentielle de clients de la plate-forme Tmall Luxury Pavilion».

Il a ajouté que les marques Richemont sont en mesure d’offrir «une expérience client supérieure» grâce à l’écosystème riche en données en temps réel de la plateforme numérique.

«Nos développements avec Alibaba capturent le nouveau paradigme passionnant des tendances d’achat des clients de luxe – l’écosystème de la plate-forme numérique et le format de vente au détail unique», a déclaré Rupert.

«Cela donne un nouvel élan à nos maisons pour améliorer l’expérience client grâce à une combinaison de magasinage en ligne / hors ligne, d’engagement sur les réseaux sociaux et de divertissement en direct, également décrit comme le« divertissement du client ».»

L’accord avec Alibaba est l’un des nombreux partenariats avec des concurrents que Richemont a forgés ces dernières années – et semaines.

En avril, le groupe a révélé qu’il faisait équipe avec d’autres sociétés de joaillerie sur une plate-forme visant à améliorer la traçabilité des pierres précieuses colorées. La plateforme, développée par le cabinet de conseil en développement durable TDI Sustainability, veut aider les entreprises, grandes et petites, à devenir plus responsables et plus durables.

Dans un mouvement distinct le mois dernier, Richemont a rejoint Prada Group et LVMH au sein du consortium Aura Blockchain, qui donnera aux consommateurs un accès direct à l’historique d’un produit, à la preuve de propriété, à la garantie et au dossier de maintenance.

“Nous avons toujours été ouverts aux partenariats, mais franchement, il est plus facile d’avoir des partenariats avec certaines personnes qu’avec d’autres”, a déclaré Rupert, ajoutant que pour Richemont, “un partenariat est un partenariat – ce n’est pas un cheval de Troie.”

Il a dit qu’il pouvait voir de nombreuses collaborations aller de l’avant – et pas seulement dans le secteur des produits de luxe «mais dans l’ensemble [businesses] quand il est logique de collaborer. »

Rupert a ajouté que les projets ESG ou gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise sont particulièrement appréciés du personnel de Richemont. Les gens sont fiers d’être impliqués et nous travaillerons avec tout le monde dans l’industrie ».